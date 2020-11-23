快訊

牛津新冠疫苗保護力僅70％ BBC直言：令人失望

中天換照被拒後，我們期待一個怎樣的「52台」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北以外每縣市至多3間職探中心 偏校生難進用

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
新北市今年在林口區佳林國中成立醫護類職業試探暨體驗教育中心，全市七大類職探中心全都到位。圖／新北市教育局提供
新北市今年在林口區佳林國中成立醫護類職業試探暨體驗教育中心，全市七大類職探中心全都到位。圖／新北市教育局提供

立法院2014年三讀通過的「技術及職業教育法」規定國中、小學生要接受職業探索教育，教育部國教署為此補助各縣市成立職業試探與體驗中心，並指目前全台22縣市共建置45間，已達預期數量。但國中小輔導教師表示，各縣市職探中心據點分布不均，新北市以外的縣市都不超過三間，偏鄉生尤難接觸相關資源。

國教署表示，105學年起補助各縣市成立職探中心，大多設在公立國中校內，每一中心至少包含兩個職群的體驗空間。各中心可在寒暑假辦理職業體驗營隊，或開放各校教師帶班前來上課，在動手做的過程中了解各行各業工作內容。每中心成立首年最高補助450萬元，次年最高補助150萬元運維費。

雖然國內已有45間職探中心，但攤開各縣市據點地圖，除新北市有16間職探中心，其他縣市都不超過三間，六都中台北市僅一間，桃園市和台中市各兩間，台南和高雄各三間。桃園市一名國中輔導教師指出，空間分布不均才是問題所在，尤其偏遠縣市幅員較大，且大眾交通運輸少，又只設一到兩間中心，無法照顧全縣市的學生。

許多國中難赴職探中心上課，台中市一名國中輔導教師指出，國中端為落實職業探索教育，通常由校方帶國二生到技術型高中參訪，並按學生興趣，安排選擇不同的實作體驗課。但此類課程一年只有一次，次數很少。另外是在國三下學期學生考完會考後，安排相關行程，開放學生自由報名到技高參訪。

除了出校門認識各行業，另會有技術型高中會來國中宣傳，但多名國中教師指出，私立技高較積極宣傳，許多學校為吸引學生入學，介紹的通常不是校內開設的汽車科、園藝科等類科，而是宣傳活動讓學生感到好玩，像是安排熱舞社學生來表演，對職業探索的助益甚小。

國教署對此表示，職探中心參與人數持續增加，108學年全國約辦2000場次體驗活動。教育部將持續鼓勵各校在網頁或校內適當場所張貼資訊，吸引學生報名參加各中心所辦活動，或運用課堂時間安排到中心實地體驗，讓學生在專業師資引導下了解職業內容。

新北市教育局技職教育科科長蔡秉欣則說，新北市16間職探中心參訪者以小學五、六年級學生為主；針對國中生需要的職業試探，另有25所技術型高中瞄準新興產業，開設生涯教育和職業試探活動，邀教師帶班來上課。

教育部

延伸閱讀

皇家傳承牛肉麵遭連環檢舉 宅神揭手段「專業又熱心」

自稱法官的弟弟 新北男子吸金6.8億元被訴

年花3億補助YouBike全台最多 侯友宜：營利非最重要

滯洪池大變身 成新北首座「划步車公園」

相關新聞

選高中或高職？大學生組「移動的職探中心」助探索

國內選讀一般高中和技術型高中的國三生各占一半，由台北大學和台灣大學兩校學生組成的新創團隊「直覺ｘ職掘」打造「移動的職業探...

新北以外每縣市至多3間職探中心 偏校生難進用

立法院2014年三讀通過的「技術及職業教育法」規定國中、小學生要接受職業探索教育，教育部國教署為此補助各縣市成立職業試探...

準教師實習給津貼 5千人附議

通過教師資格檢定的「準教師」，還需再經過半年實習，才能正式取得教師資格，如今有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，認為教...

桃園市推廣韻律體操有成 全國賽獲33金12銀11銅佳績

桃園市韻律體操發展協會上周在全國錦標比賽獲得33金12銀11銅好成績，選手們努力有了成果，高興之餘，仍然繼續辛苦的為更好...

腳開門、伸縮口罩、防疫販賣機 學童創意發明助防疫！

高雄市教育局昨天舉辦2020Maker創意發明競賽，有454件發明作品參賽，有不少是防疫作品，如「伸縮口罩」、「防疫販賣...

保障學術研究費 私校師籲修法

部分私校面臨少子化，以健全財務等理由，刪減教師學術研究費，有私校老師上公共政策網路參與平台提案，請求修法，讓私校教師本俸...

去年殺到1折 長榮中學研究費下月協商

台南市部分私立高中職的教師學術研究費都有打折，去年鬧得最凶的是長榮中學，將研究費殺到1折，且新學年度起還沒達成共識。人事...

鶯歌藝術季到 鶯歌陶博館盛大舉辦系列活動

新北市立鶯歌陶瓷博館主辦的鶯歌藝術季系列活動「好手藝市集」、「茶．咖啡—跨域品嚐派對」、「咖啡與器：咖啡生活美學講座」，...

新世代機會在哪？ 教育學者提出3大建議

全球經濟快速發展，新世代必須求新求變，才能因應衝擊與挑戰。學者認為，年輕人必須建立國際觀、關心其他領域發展、與其他人共同...

認證縣定古蹟通過了！ 彰化員林保安堂搶救成功

彰化縣民眾提報搶救員林保安堂曾春泉洋樓，縣政府召開文化資產審議會，通過登錄為縣定古蹟，社頭深坵祠登錄為歷史建築，彰化縣再...

招生不佳砍研究費？「我們不是業務員！」私校教師提案保障學術研究費

國內部分私校面臨少子化、學生人數減少等困境，刪減教師學書研究費，有私校老師日前上公共政策網路參與平台提案，請求立法保障私...

2020大專校院機電創意實作競賽 120隊報名3隊脫穎而出

財團法人台中市澄德科技教育基金會在逢甲大學科學與航太館8樓AIoT Lab，舉行2020大專校院機電創意實作競賽決賽暨頒...

熱門新聞

這3名教授通過資格審 正式參選陽明交大首任校長

單親生被師逼吃嘔吐物 向黃偉哲控訴惡行求處理

陽明交大遴選校長 三人過首關

自學生找無教師認證學習歷程 教部：可自製PDF檔

陽明學生校外墜樓 校方：學生靜養中盼外界勿擾

準教師實習給津貼 5千人附議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。