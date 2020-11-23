新北以外每縣市至多3間職探中心 偏校生難進用

立法院2014年三讀通過的「技術及職業教育法」規定國中、小學生要接受職業探索教育，教育部國教署為此補助各縣市成立職業試探與體驗中心，並指目前全台22縣市共建置45間，已達預期數量。但國中小輔導教師表示，各縣市職探中心據點分布不均，新北市以外的縣市都不超過三間，偏鄉生尤難接觸相關資源。

國教署表示，105學年起補助各縣市成立職探中心，大多設在公立國中校內，每一中心至少包含兩個職群的體驗空間。各中心可在寒暑假辦理職業體驗營隊，或開放各校教師帶班前來上課，在動手做的過程中了解各行各業工作內容。每中心成立首年最高補助450萬元，次年最高補助150萬元運維費。

雖然國內已有45間職探中心，但攤開各縣市據點地圖，除新北市有16間職探中心，其他縣市都不超過三間，六都中台北市僅一間，桃園市和台中市各兩間，台南和高雄各三間。桃園市一名國中輔導教師指出，空間分布不均才是問題所在，尤其偏遠縣市幅員較大，且大眾交通運輸少，又只設一到兩間中心，無法照顧全縣市的學生。

許多國中難赴職探中心上課，台中市一名國中輔導教師指出，國中端為落實職業探索教育，通常由校方帶國二生到技術型高中參訪，並按學生興趣，安排選擇不同的實作體驗課。但此類課程一年只有一次，次數很少。另外是在國三下學期學生考完會考後，安排相關行程，開放學生自由報名到技高參訪。

除了出校門認識各行業，另會有技術型高中會來國中宣傳，但多名國中教師指出，私立技高較積極宣傳，許多學校為吸引學生入學，介紹的通常不是校內開設的汽車科、園藝科等類科，而是宣傳活動讓學生感到好玩，像是安排熱舞社學生來表演，對職業探索的助益甚小。

國教署對此表示，職探中心參與人數持續增加，108學年全國約辦2000場次體驗活動。教育部將持續鼓勵各校在網頁或校內適當場所張貼資訊，吸引學生報名參加各中心所辦活動，或運用課堂時間安排到中心實地體驗，讓學生在專業師資引導下了解職業內容。

新北市教育局技職教育科科長蔡秉欣則說，新北市16間職探中心參訪者以小學五、六年級學生為主；針對國中生需要的職業試探，另有25所技術型高中瞄準新興產業，開設生涯教育和職業試探活動，邀教師帶班來上課。