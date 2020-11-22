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桃園市推廣韻律體操有成 全國賽獲33金12銀11銅佳績

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
韻律體操是桃園市強項運動，也在全國受矚目。圖／桃園市韻律體操發展協會提供
韻律體操是桃園市強項運動，也在全國受矚目。圖／桃園市韻律體操發展協會提供

桃園市韻律體操發展協會上周在全國錦標比賽獲得33金12銀11銅好成績，選手們努力有了成果，高興之餘，仍然繼續辛苦的為更好的成績邁進。在協會長期推廣下，充滿力與美的奧運比賽項目「韻律體操」，已經在桃園市發光發熱。

協會會長楊健明表示，10年前第一次走進體操館，看到選手因為自己沒有做好動作而自責、流淚，被選手眼神中那股不認輸、不服輸的精神深深感動與震撼。深入了解後他發現選手能得到的資源非常稀少，因此與林昭賢議員、家長發起成立「桃園市韻律體操發展協會」，並拜訪龍潭國中謝益修校長，結合資源幫助桃園市的體操選手之路，走得更健全、順利。

協會聘請專業的韻律體操教練團，以及芭蕾舞、國標舞、熱舞、運動心理學等師資，還幫選手安排國外經驗賽事、移地訓練等，並獲得體育署運動防護計畫援助，派防護人員照顧選手們的健康。

楊健明説，桃園市韻律體操發展協會目前成員來自10所學校，選手在協會和體育署、桃園市教育局、體育局及體操委員會全方位照顧下，養成最美的心態，最佳的運動精神，為自己的目標邁進。

目前就讀國立體育大學的國手宋語涵、李慈紋表示，非常感恩教練們和協會10多年來的盡心栽培，她們覺得很幸運可以在優質的團隊學習長大。協會同時積極推廣韻律體操向下扎根，歡迎有興趣的生力軍與協會洽詢，一起加入力與美的健康團隊。

桃園市韻律體操發展協會在全國賽獲33金12銀11銅，市議員林昭賢和專業人士、家長長期關注這項運動，目標放在進軍奧運。圖／桃園市韻律體操發展協會提供
桃園市韻律體操發展協會在全國賽獲33金12銀11銅，市議員林昭賢和專業人士、家長長期關注這項運動，目標放在進軍奧運。圖／桃園市韻律體操發展協會提供

體育 國標舞 奧運

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