腳開門、伸縮口罩、防疫販賣機 學童創意發明助防疫！

高雄市教育局昨天舉辦2020Maker創意發明競賽，有454件發明作品參賽，有不少是防疫作品，如「伸縮口罩」、「防疫販賣機」、「防疫清潔小幫手」等。龍華國小學童從腳踏式的垃圾桶發現靈感，研發「醫院防疫腳開門」防疫門，減少病患與家屬手部接觸感染病毒的危險，低成本兼具美觀，獲國小高年級組金牌，將代表高雄市參加國際創意發明競賽。

為鼓勵學生發揮創意，為生活發想與著手創作，高雄市教育局每年舉行「Maker創意發明競賽」，提供學生創意成果發表舞台。今年新冠疫情蔓延，全球疫情入秋後趨於緊繃，各國都投入防疫物資的開發，學生們也提出不少創意。

東光國小表示，疫情期間口罩成為人人必備的防疫物品，但由於尺寸大小、悶熱或耳朵疼痛等問題，困擾許多使用者。師生團隊針對這些問題，研發了「伸縮口罩」，利用口罩套、調整環等設計，讓大人小孩都能適用。

現代生活中自動販賣機無所不在，為了使購物並兼具防疫功能，博愛國小師生團隊製造了「防疫販賣機」。將手部置於選定產品超音波感測器前5至10公分、停滯2秒，並用電子票證如信用卡、一卡通等付費；產品出口置物盤在每次取物後都會自動消毒，讓消費者都能安心購買。

「醫院防疫腳開門」可成為醫護人員、病患與家屬的防疫小幫手，預防了用手接觸門把開門的感染途徑。龍華國小師生團隊，到醫院現場蒐集資料後，開發出低成本又美觀的腳開式防疫門，可以減少手部接觸傳染，設施有防碰撞跌倒及開門便利性等優點。