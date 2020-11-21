新世代機會在哪？ 教育學者提出3大建議

全球經濟快速發展，新世代必須求新求變，才能因應衝擊與挑戰。學者認為，年輕人必須建立國際觀、關心其他領域發展、與其他人共同討論，形塑自己的未來。現在不是努力就能帶來成功，而是要有共同的願景跟架構，但台灣教育並沒有帶給學生希望，教育必須要讓學生在學過程中就能學會看大局，否則沒法為自己未來做準備。

黃昆輝教授教育基金會今天上午舉行「新世代的機會在哪裡？」焦點座談，會中邀請總統府資政、前經建會主委陳博志，以及環球經濟社長林建山、1111人力銀行前總經理李大華、台師大教育系教授王麗雲、國際技能發展協會執行長黃偉翔與談。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝致詞時表示，科技發展與產經結構變化快速，「人工智慧」（AI）與「資訊與通訊技術」（ICTs）也改變產業工作型態與用人需求。現代勞動力除了傳統認知能力，也要具備批判性思考、創造力。

但黃昆輝說，美國、日本、韓國與新加坡都已經採取因應策略，可惜政府與學術界對此議題反應並不熱烈，這牽涉教育改革，必須力求學制與行政彈性化，打破學院系所藩籬，同時也要進行心理建設，思考自己要往哪些方向發展。

陳博志則說，AI對社會造成的影響，各方專家都說不準，也沒有精確研究，但總結來說，社會都要面對不確定的未來，目前也可以確定，未來「失敗」機會會很大，他認為，整個社會制度要更有能力應對「失敗者」，而在美國社會，失敗的人有爬起來的機會，但在台灣，失敗者卻常被貼上標籤。

「這個社會要讓大家有很多出路」，陳博志說，不一定要鼓勵在跌倒的地方爬起來，但要有退而求其他的機會，未來人才培育，靈活學習、發掘和解決問題，以及和社會連結的能都是重點。

林建山則表示，疫情衝擊全球，各國採取邊境封鎖，2020年可謂是「無業時代」，必須加緊推動智慧教育，培訓資訊領域人才，而各企業在養成企業人才時，能否將資訊外部化或局部公共化，也端看政府如何協助，勞動部旗下職業訓練中心也要改革訓練項目，不能再以傳統科技為主。

李大華則從人力徵才現況、學校交流、職場需求三面向來看。他說，今年徵才最大變數是疫情，但科技市場普遍很不錯，如台積電不僅徵人還擴廠，若再以今年第三季來說，有七成企業都要人才，主要集中在營建不動產跟民生服務業，跟去年不相上下。

李大華說，學校培育人才，但現在資訊科技與營造業卻找不到人，教育面仍須加強培訓。現在大學有兩個責任，一是大學生畢業要有出路，另一個是大學社會責任，透過產學合作，也可回頭了解產業需求，反向尋找人才缺口。

王麗雲說，根據英國文化協會研究，「有六成五學生會從事目前還不存在的工作」，學生未來將面臨無法預測的挑戰，但現在教育部重視國教端老師教學方法創新，卻沒引導大學端做課程改革，教學方法仍採取體驗方式，課程架構仍需改進，讓學生有更大的發揮空間。

王麗雲也提出三大改革建議，學生應建立國際觀，卻有不少學校誤解國際化，以為有外國學生，或是姊妹校就是國際化。她說，在家也能國際化，學生必須設法去了解其他國家發生的事情。

王麗雲說，學生應關心其他領域發展，並且真正解決問題，多交朋友、多看文章幫助大。如Airbnb就是一名藝術大學畢業生為解決自己問題而研發出的系統，如何把自身專業用來解決別人的問題，自己就能獲得利潤，也能幫助別人。

王麗雲另表示，新世代應與其他人討論，形塑自己的未來。她舉例，年輕人可以當校務會議代表，也常是關鍵少數，但校務會議當選人卻常是以個位數票數當選，許多學生可能不關心，或不認為自己有力量改變世界，應多練習跟意見不同的人進行討論。