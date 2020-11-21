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招生不佳砍研究費？「我們不是業務員！」私校教師提案保障學術研究費

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
部分私校因招生或財務等問題，將教師的學術研究費打折，有老師提案，請求立法保障私校老師的學術研究費。圖／擷取畫面
部分私校因招生或財務等問題，將教師的學術研究費打折，有老師提案，請求立法保障私校老師的學術研究費。圖／擷取畫面

國內部分私校面臨少子化、學生人數減少等困境，刪減教師學書研究費，有私校老師日前上公共政策網路參與平台提案，請求立法保障私校學術研究費，遏阻學術費不斷被亂扣。目前已有上千人附議。

提案內容指出，學術研究費是教育部基於尊師重道精神、教師身負教育重任及教學工作繁重，所給與的工作津貼。但部分私校因招生不佳或以健全財務為由，刪減教師學術研究費。呼籲教育部和立法院應修正《教師待遇條例》第17條：「私立學校教師之本薪〈年功薪〉及學術研究加給比照公立學校教師規定辦理。」保障私校教師權益，尊嚴不被踐踏。

提案中指出，2017年9月13日，時任行政院長的賴清德拍板決定隔年為軍公教人員加薪3％，中部某私校在調升教職員本薪3％同時，卻調降學術研究加給，讓加薪美意變調。近期也有部分私立大專院校或高中職，不是以穩健校務發展為由，將學術研究費打折，就是以校外接案績效核給研究費；甚至有北部某私校竟指教師評審委員會委員與學校是委任關係，如對資遣案投反對票，就要自行負責。

提案內容說，若私校以教師教學品質、教學效能或班級經營表現等，來適度調整學術研究加給無可厚非，但如果是因教師招生不佳或健全財務為由刪減研究費，就值得商榷，畢竟招生不佳不單是教師責任，難道董事會及校長等學校經營決策者不需要為生員不足負責嗎？職務加給不用調整嗎？教師是孩子未來耕耘者，不是超級業務員。教師把招生當第一要務之日即台灣教育崩解之時。連署網址：https://join.gov.tw/idea/detail/f342679b-f7fc-4c07-b724-c677f137cb69

教育部 軍公教

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