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東華大學辦地方自治論壇 學者官員齊聚暢談地方治理

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
國立東華大學舉辦2020地方自治論壇今天登場，中央、地方官員、學者專家共聚一堂，分享地方治理的困境與展望。圖／東華大學提供
國立東華大學舉辦2020地方自治論壇今天登場，中央、地方官員、學者專家共聚一堂，分享地方治理的困境與展望。圖／東華大學提供

國立東華大學舉辦2020地方自治論壇今天登場，邀請多位學者專家演講，並與花蓮縣府官員對談，聚焦當前地方協力治理、大學社會責任創新實踐等重要議題，吸引地方機關與師生共上百人聆聽，討論熱烈。

東華大學執行高教深耕計畫，獲得內政部、花蓮縣政府指導補助辦理地方自治論壇，下午在校內教育學院洋霞講堂舉行，邀請內政部民政司長林清淇、交通部前部長、高雄市前副市長葉匡時主講，三場論壇分別聚焦地方制度與地方治、地方財政，還有大學與地方社會責任，由台大、暨南、世新等多所大學專家學者為報告人，花縣府秘書長張逸華及民政、財政、農業等局處首長與談。

東華大學校長趙涵㨗致詞時報告東華近來在世界大學排名屢獲佳績的喜訊，也強調東華對協助政府機關不遺餘力，如日前花蓮縣府訂定畜牧場管理自治條例，東華就籌組專家團隊蒐集資料與民意，彙編法案建議書送縣府參考，此次論壇也延續互助合作精神，共同探討地方治理困境與展望。

縣府秘書長張逸華代表縣長徐榛蔚致詞表示，地方政府在治理上有諸多難處，縣府在團隊努力及民眾支持下，逐一排除各種困難與挑戰，他也感謝東華大學在縣務運作提供許多協助。

東華人文與社會科學院院長王鴻濬表示，台灣實施地方自治，可追溯到民國39年制定台灣省各縣市地方自治綱要，民國88年制定地方制度法，雖然賦予地方政府很大法治權限，但多年來執行仍有巨大落差，如何跨出民眾所期待的地方自治，更需要學界深入探究。

葉匡時從現行制度及時事分享地方自治困境，建議當前政府可擴大地方治理領域、依業務特性有不同獨立性的治理設計、及提升公私合作的品質。

3場論壇順利結束後，論壇召集人、東華大學副校長朱景鵬致詞表示，藉由報告與對話，相信學者專家與公部門人員、師生都大有收獲，學校未來也會在各個專業領域協助地方政府；協辦單位東華公共事務研究學會理事長田俊雄說，經由學者專家探析問題成因，既可提供政府施政參酌，進而改善施政困境，也能深化追求人民福祉，促進大學與地方共榮發展，深具意義。

 

國立東華大學舉辦2020地方自治論壇今天登場，邀學者專家與花蓮縣府官員對談。圖／東華大學提供
國立東華大學舉辦2020地方自治論壇今天登場，邀學者專家與花蓮縣府官員對談。圖／東華大學提供
國立東華大學舉辦2020地方自治論壇今天登場，中央、地方官員、學者專家共聚一堂，分享地方治理的困境與展望。圖／東華大學提供
國立東華大學舉辦2020地方自治論壇今天登場，中央、地方官員、學者專家共聚一堂，分享地方治理的困境與展望。圖／東華大學提供
交通部前部長葉匡時教授從現行制度及時事分享地方自治困境，並以在中央部會跨域協調的豐富經驗，提供專業與實務見解。圖／東華大學提供
交通部前部長葉匡時教授從現行制度及時事分享地方自治困境，並以在中央部會跨域協調的豐富經驗，提供專業與實務見解。圖／東華大學提供

東華大學 葉匡時 內政部

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