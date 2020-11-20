南市教師會公開觀議課 學生要學習老師更需要學習

台南市教師會與教育局合作，今天在和順國小舉辦全市公開觀議課暨社群增能講座，由和順國小老師馬孟平進行全市性公開觀課及議課，以實際課堂呈現師生學習風貌。也邀請曾獲全國師鐸獎的桃園市莊敬國小校長黃清淵以講座方式，分享美感教育的實踐與經驗，讓參與活動的教師收穫滿滿。

全國教師會理事長侯俊良表示，台南市長期致力於推動教師專業發展支持系統，鼓勵校內教師形成專業社群，共同備課、觀課及議課，藉由觀課教師的回饋及觀察，授課教師能更加掌握學生的學習狀況，讓學生的學習更有效，希望藉此講座，讓更多人了解公開觀議課的意涵及重點。

南市教育局新課綱辦公室課程督學顏素麗表示，科技始終來自於人性、教育的改變關鍵則在於老師，108新課綱的改革，如何讓孩子學會解決問題的能力、獨立思考的能力、團隊合作的能力，教師需要改變傳統思維、傳統教法。

高雄科技大學教授吳俊憲說明公開觀議課的理念、實施方式及倫理，他強調公開觀議課有3項哲學觀，包含公共性的哲學-開放教室、民主主義的哲學-聆聽與溝通、卓越性的哲學-品質與平等。

馬孟平在觀議課中教授「孫翠鳳與歌仔戲」，公開觀課前，他與校內社群夥伴共同備課，並讓觀課老師事先理解觀課的重點，希望老師能協助觀察學生的學習狀況，觀課結束後立即議課，由坐在學生旁邊觀察的教師分享學生的學習狀況，並給師最真實的回饋。