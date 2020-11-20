國際兒童人權日 補教幼托團體要求正向管教

新北市副市長謝政達今天表示，教育與托育人員是孩子成長關鍵，打罵無法解決事情，遇管教問題應秉持耐心、愛心、關心，多忍耐與多溝通的正向管教，避免觸法也維護兒童的人權。

新北市補教、課照、幼教、托嬰及家長協會，今天下午發起守護兒童權利活動，邀新北市副市長謝政達等官員，呼籲第一線教育與托育人員落實正向管教，並宣示重視兒童學習環境的安全。

市府表示，托兒所與補習班不當管教時有所聞，樹林文林公托今年6月遭爆虐童案，幼兒遭老師用力夾雙臉，甚至以雙手騰空勒脖2秒，成為媒體矚目的重大危機事件。

新北市某國小學務主任日前也遭爆料不當管教，另也有新北某國小男學生因午休常製造噪音干擾同學，遭老師隔離要求他獨自到陽台午休15次，嚴重衝擊男童心理，學校遭判賠。

新北市補習教育策進會理事長陳春香表示，教育與托育人員也是人，難免有情緒，遇管教事件應要冷靜，與孩子的互動也是一種學習。

新北市中小學家長會長協會理事長邵澤淵表示，孩子是否安全健康成長，是家長關心重點，盼教育局更重視用愛打造安全的學習環境。

謝政達表示，現在的管教環境與方式，不再是以往的打罵教育，教育人員應忍耐一下、多溝通。除耐心、愛心、關心，機構若發現有不當對待兒少的情形，務必確實通報。

市府教育局表示，西元1989年聯合國通過兒童權利公約，將每年11月20日訂為國際兒童人權日，保障兒童各項權利。