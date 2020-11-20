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「台北酷課雲」使用人數攀升 連海外僑校都使用

聯合報 / 記者鍾維軒 / 台北即時報導
「台北酷課雲」首次提供給日本橫濱中華學院僑生使用。記者鍾維軒 / 攝影
「台北酷課雲」首次提供給日本橫濱中華學院僑生使用。記者鍾維軒 / 攝影

台北市教育局於2016年創立「台北酷課雲」雲端學習系統，台北市長柯文哲今天表示，過去已經慘澹經營4年的酷課雲，剛好因為疫情關係「養兵千日用在一朝」，使用人數大幅上升，也是首次提供給日本橫濱中華學院僑生使用。

受到疫情影響，線上學習成了教師與學生的首選，4年前成立的台北酷課雲也因為這次新冠疫情，讓使用人數大幅提升，瀏覽人次突破3,443萬，擁有1萬1,124支教學影片。酷課雲受到日本橫濱中華學院的師生青睞，還有老師搭配「台北酷課雲」進行教學。

受訪的橫濱中華學院高三學生高同學表示，台北酷課雲讓在日本的他可以獲得台灣的學習資源，還能夠提前預習課業與建立自主學習的習慣，在大學入學前可以充實自己；橫濱中華學院的宋老師也說，他在教學時，可以突破版書的限制，用影片呈現立體的影像，讓學生更好理解數學。

柯文哲說，酷課雲首次有海外僑校使用，也是一步一步慢慢努力往走，漸漸有很多人加入幫忙拍攝教學影片，到現在有1萬多部影片供學生觀看學習，現在有專業人士加入，相信課程會越來越有趣。

柯文哲強調，其實不要吝於幫助別人，現在台北酷課雲也有跟其他縣市合作，對方也會給回饋，現在與橫濱中華學院合作，他們也貢獻日文課程，讓酷課雲越來越豐富。

疫情 日本 柯文哲

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