前國教院長、台灣閱讀教育推手柯華葳過世 享壽67歲
前國家教育研究院院長，中央大學「學習與教學研究所」榮譽教授柯華葳昨過世，享壽67歲，她生前推動閱讀教育有成，全國許多高國中小教師曾受她指導，過世消息一出，不少教育界人士在社群軟體上追悼柯華葳生前貢獻。
成功大學副校長林從一在臉書難過表示「能不能取消2020年」，他形容柯華葳是「無可救藥浪漫的人」，對教育有高度熱情，當年柯華葳是西雅圖華盛頓大學的教育學博士，正好校園內著名的櫻花盛開，柯華葳還將花朵寄回台灣，與親友分享西雅圖的春天。
前國教院副院長曾世杰則表示，當年課綱微調爭議時，柯華葳成為「一級戰犯」，每天被立委和反課綱團體指著罵。但許多人都知道，她是在幫決策者背黑鍋，但她絕不花時間抱怨，再大的壓力或委屈，也能優雅以對，「身心強健，是她領導力的重要基礎」，也能讓和他一起工作的同仁安心。
曾世杰也回憶，柯老師愛美，國教院大門口的科技化紅色跑馬燈是她最恨的東西，她到院沒多久，那玩意兒就不見了；她到國小，看見大片綠色操場上有可愛的黑羊白羊，回三峽院區後，就不斷地問，我們可不可以也來養羊？後來她爭取經費建置了戶外教育的體驗園區及「拾得苑藝文中心」，她希望每位來國教院受訓的校長、主任、老師都會有多一點時間，和美麗的環境及藝術品相處。
作家顏擇雅也在臉書緬懷柯華葳，曾在自己的《愛還是錯愛》一書書裡提到，台灣1895年與 1945年經過兩次語言轉換，等於是識字率兩次打掉重來，如果學習文言文，又要增加很多古語意義與文法的記憶負載，這都讓小孩養成「閱讀整本書」能力的時間比歐美小孩晚，造成閱讀教育的先天劣勢，「因此，柯老師的努力很重要。」
先前11月11日書價之亂，顏擇雅說，她在台媒留言版上讀到一些仇書言論，例如書並不是多麼奇特的商品，現代人要取得知識不見得要透過書，這些留言都是真實帳號，可能還大學畢業，而且自認很重視子女教育。看完這些留言，顏擇雅說，「就是柯老師的努力只是起頭。我們還在的人，一定要接續她的工作。」
柯華葳是台灣閱讀教育的重要推手，她在國教院長任內，與教育部合作推廣中小學晨間閱讀。柯華葳說，教育的重點不是「教」，而是要讓學生喜歡閱讀，若把閱讀當成功課，反而產生反感。數位科技時代來臨，柯華葳也曾表示，過去的學習材料只有單一來源，因此大家看眾標準答案，但時代改變，老師教導學習方法，學生才有辦法終身學習，學習的責任必須慢慢轉移。
柯華葳生於1953年，是台灣女性教育學者，曾任國民學校教師研習會主任、政治大學心理學系教授、中正大學心理系教授並曾任系主任以及通識教育中心主任，現擔任中央大學學習與教學研究所和師資培育中心教授並曾任總教學中心主任；2013年4月1日借調擔任國家教育研究院院長，2018年2月從中央大學退休，成為學習與教學研究所榮譽教授。
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