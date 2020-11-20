前國教院長、台灣閱讀教育推手柯華葳過世 享壽67歲

前國家教育研究院院長，中央大學「學習與教學研究所」榮譽教授柯華葳昨過世，享壽67歲，她生前推動閱讀教育有成，全國許多高國中小教師曾受她指導，過世消息一出，不少教育界人士在社群軟體上追悼柯華葳生前貢獻。

成功大學副校長林從一在臉書難過表示「能不能取消2020年」，他形容柯華葳是「無可救藥浪漫的人」，對教育有高度熱情，當年柯華葳是西雅圖華盛頓大學的教育學博士，正好校園內著名的櫻花盛開，柯華葳還將花朵寄回台灣，與親友分享西雅圖的春天。

前國教院副院長曾世杰則表示，當年課綱微調爭議時，柯華葳成為「一級戰犯」，每天被立委和反課綱團體指著罵。但許多人都知道，她是在幫決策者背黑鍋，但她絕不花時間抱怨，再大的壓力或委屈，也能優雅以對，「身心強健，是她領導力的重要基礎」，也能讓和他一起工作的同仁安心。

曾世杰也回憶，柯老師愛美，國教院大門口的科技化紅色跑馬燈是她最恨的東西，她到院沒多久，那玩意兒就不見了；她到國小，看見大片綠色操場上有可愛的黑羊白羊，回三峽院區後，就不斷地問，我們可不可以也來養羊？後來她爭取經費建置了戶外教育的體驗園區及「拾得苑藝文中心」，她希望每位來國教院受訓的校長、主任、老師都會有多一點時間，和美麗的環境及藝術品相處。

作家顏擇雅也在臉書緬懷柯華葳，曾在自己的《愛還是錯愛》一書書裡提到，台灣1895年與 1945年經過兩次語言轉換，等於是識字率兩次打掉重來，如果學習文言文，又要增加很多古語意義與文法的記憶負載，這都讓小孩養成「閱讀整本書」能力的時間比歐美小孩晚，造成閱讀教育的先天劣勢，「因此，柯老師的努力很重要。」

先前11月11日書價之亂，顏擇雅說，她在台媒留言版上讀到一些仇書言論，例如書並不是多麼奇特的商品，現代人要取得知識不見得要透過書，這些留言都是真實帳號，可能還大學畢業，而且自認很重視子女教育。看完這些留言，顏擇雅說，「就是柯老師的努力只是起頭。我們還在的人，一定要接續她的工作。」

柯華葳是台灣閱讀教育的重要推手，她在國教院長任內，與教育部合作推廣中小學晨間閱讀。柯華葳說，教育的重點不是「教」，而是要讓學生喜歡閱讀，若把閱讀當成功課，反而產生反感。數位科技時代來臨，柯華葳也曾表示，過去的學習材料只有單一來源，因此大家看眾標準答案，但時代改變，老師教導學習方法，學生才有辦法終身學習，學習的責任必須慢慢轉移。