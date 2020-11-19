私校退場條例擴大範圍 30所高中恐退場多於大專

行政院院會今通過私校退場條例草案，將送立法院審議。草案依據一校財務和教學品質等面向，將經營不佳的學校列為預警，更嚴重者列為專輔學校，並公告名單，適用範圍從大學延伸到高中職。教育部技職司長楊玉惠指出，目前被教育部列為預警退場的私立學校包括30多所高中職和10幾所大專校院。

教育部表示，條例完成立法後，將協助維持學校停辦前的校務正常運作，辦理學生安置、協助教職員工轉職，並為發放教職員工退休、資遣、離職慰助金的法源依據，強化現行法規不足之處。

教育部也說，草案透過私立高級中等以上學校退場基金，協助學校解決無法立即籌措足夠資金的困境，以維護教職員工生的權益。條例也明定學校賸餘財產得捐贈給退場基金、中央機關、公立學校或歸屬地方政府，以增進賸餘財產運用的效益，強化校產公共性。

楊玉惠表示，私校若師資不足或教學品質出問題，將被列為「預警」學校。如果情況未改善，會被列為「專案輔導」學校，這就屬於病入膏肓的狀態。法案上路後，教育部將公布專案輔導學校名單。

至於教育部如何定義「預警」，草案指出，一校合格教師比率未達五成、近一學期維護學生受教權檢核不通過，且近一年逾五成系所師資質量不符規定，就列入預警。

再進階財務惡化到不能清償，遭政府要求欠期改善，但隔年格教師比率未達五成、維護學生受教權檢核不通過、逾五成系所師資質量不符規定，以及積欠薪資、嚴重違反私校相關法規者，就列入專案輔導。

外界質疑此法會導致私校在被列入專輔前就胡亂辦學來自我了斷，楊玉惠則說，如果一所學校財務很正常，卻申請停招、停辦，教育部絕對不會同意，所以沒有這種問題。