政院通過新版退場條例 私校基層肯定、主管喊不公

行政院今天通過新版「私立高級中等以上學校退場條例」草案，再經立法院審查和三讀就能上路。此草案將財務和教學品質不佳的學校列為專案輔導名單，私立大學主管對此表示，教學品質不分公、私校，這項規定像在貼標籤，告訴大眾「只有私校教學會出問題」。但被列專輔學校，主管機關加派專任教職員擔任董事，且加速學校退場，獲私立學校工會肯定，直呼教職員工權益更有保障。

私立高中職協會理事長、莊敬高職董事長王傳亮說，過去高職辦學出問題，尚有多項補救措施可轉圜。此草案首度規範高中職，恐讓學校失去翻身機會，且退場後財產要充公，最受衝擊的是當初捐助興學者，呼籲政府替私校捐資者規畫回饋機制，別讓他們覺得一無所有。

私立教育事業協進會理事長唐彥博表示，此條例不只監督一校財務，還將教學品質不佳的學校列為專案輔導名單，卻沒規範公校教學品質不佳的罰則，私校覺得不公平。教學品質也奠基於財務基礎，教育部卻又設規定酌扣招生不佳私校的獎補助金，讓經營辛苦的私校雪上加霜。

私校基層教師則對此草案有不同看法，一名曾遭欠薪的高職教師表示，新版草案規範範圍首度向下延伸到高中職，他任教的學校尚未討論退場，但若教師權益持續受損，法律能讓學校快速退場或轉型，受薪者樂見其成。

全國私校工會理事長尤榮輝也說，新版草案強化現行大專退場規範，讓體質不佳私校更有效率退場，且大致能維護學校的公益性。

但教師工會團體仍指出草案存諸多漏洞，高教工會批評，這一版本的法案是刻意製造漏洞給私校，比如規定專案輔導未達三年，仍可回歸「私立學校法」惡性退場、圖謀改制合併改辦利益。另外是「預警」和「專案輔導」門檻過高，縱容學校近五成系所師資違規，或大量清空師生，也不必遭預警、輔導、解散歸公。

高教工會認為，「專案輔導未達三年，就不適用退場條例規範」的專輔門檻應更低，呼籲將「全校學生數未達3000人，且近兩年新生註冊率均未達六成；但宗教研修學院或經主管機關認定辦學績效良好者，不在此限」恢復為應專案輔導要件。

私校工會則說，法案開放私校改辦期他事業，但改制、合併或改辦其他事業，涉及組織變動，會產生大量非自願失業。草案只針對退場學校的教職員發給慰助金，未能照顧到學校因改制、合併或改辦而失業的教職員。

私校工會也說，只發慰助金，對照顧失業教職員仍嫌不足，建請立法院考慮至少比照勞基法，對非自願失業教職員給予解僱預告期、有薪謀職假、失業給付，以及補助職業訓練。