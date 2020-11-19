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私校退場 教育部：約莫有十幾間預警相關的大專校院

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
教育部次長劉孟奇。圖／行政院提供
教育部次長劉孟奇。圖／行政院提供

為因應國內少子女化趨勢，行政院會今通過教育部提出「私立高級中等以上學校退場條例」草案，將送請立法院審議，草案規範中央主管機關設置退場基金，以維護教職員生權益，並明定預警學校及專案輔導學校指標，包含財務、教學品質等指標。教育部指出，退場基金規模為50億元，現在約莫有十幾間預警相關的大專校院。

行政院長蘇貞昌會中表示，私立高中中等學校以上退場機制，涉及高中及大學，這裡面要保護的是學生，有狀況政府要掌握，而且要早一點掌握、有魄力掌握，很謝謝部長潘文忠有魄力把這個事情提早提出來面對，也謝謝政委林萬億花很多時間來協調相關部會。

教育部表示，學校因生源減少影響財務狀況，可能造成校地閒置、教職員工失業或轉職、教師授課時數減少、學生併班上課等急迫性的問題。教育部推動立法是為了因應少子女化趨勢，且私校退場事項涉及層面複雜，如以個別修法方式辦理，恐緩不濟急，故以制定專法方式協助辦學績效不佳的私校退場。

教育部表示，本條例完成立法後，將協助維持學校停辦前的校務正常運作，辦理學生安置、協助教職員工轉職，並為發放教職員工退休、資遣、離職慰助金之法源依據，強化現行法規不足之處；也將透過私立高級中等以上學校退場基金，協助學校解決無法立即籌措足夠資金之困境，以維護教職員工生的權益。

草案規定，中央主管機關設置退場基金，補助學生補救教學、住宿及交通等費用，以及墊付教職員工薪資、保險等費用，以維護教職員生權益。教育部次長劉孟奇表示，退場基金就是50億元，先前已有大專校院的退場基金25億元，待退場條例通過之後，剩下的25億元才會到位，這次草案最主要從大專校院，將適用對象延伸到私立高等以上學校。

草案也明定預警學校及專案輔導學校指標，包含財務、教學品質等指標，主管機關公開專案輔導學校名單，且專案輔導學校應於公告日起算3年內改善，逾期未獲免除，主管機關應令停止全部招生，至當學年度結束時停辦。劉孟奇說，教育部基本上不去預估多少預警學校，但現在約莫有十幾間預警相關的大專校院，捕的立場是希望能適用條例的學校越少越好，這是基本態度。

教育部條列八大重要條文如下：

1、中央主管機關設置退場基金，補助學生補救教學、住宿及交通等費用，以及墊付教職員工薪資、保險等費用，以維護教職員生權益。（草案第3條）

2、明定預警學校及專案輔導學校指標，包含財務、教學品質等指標，主管機關公開專案輔導學校名單。（草案第5、6條）

3、主管機關加派專任教職員擔任董事、社會公正人士擔任監察人，以強化專案輔導學校治理。（草案第12條）

4、專案輔導學校應於公告日起算3年內改善，逾期未獲免除，主管機關應令停止全部招生，至當學年度結束時停辦。（草案第13條）

5、主管機關停止全部招生時，重組董事會，董事成員包含專任教職員及社會公正人士。（草案第14條）

6、專案輔導學校停止全部招生後，發給教職員工資遣、退休或離職慰助金。（草案第17條）

7 、專案輔導學校停辦後2個月內辦理解散、清算，賸餘財產歸屬地方政府、或捐贈退場基金、中央機關或公立學校。（草案第21條）

8、專案輔導學校所屬學校法人於3年改善期間內，得依私立學校法申請改制、合併或改辦，逾期未完成者，應依本條例由主管機關命其停止全部招生、停辦、重組董事會及辦理法人解散清算等事宜。（草案第24條）

教育部 行政院 薪資

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