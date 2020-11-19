陳建仁明天中正大學開講 開放民眾參加
第九屆數位傳播國際學術研討會將於11月20日登場，為期兩天，由國立中正大學傳播學系主辦，文化部影視及流行音樂產業局、國家通訊傳播委員會共同協辦，地點位於中正大學禮堂國際會議廳，全程開放民眾免費參加。
此次研討會第一日，除了除了有前副總統陳建仁探討疫情期間，傳播科技與AI在產業創新的應用；另外也邀請新港文教基金會創辦人也是台灣醫療典範獎得主陳錦煌、口罩地圖開發人江明宗，暢談「疫情下的防疫公衛教育與傳播」，探討如何讓在地民眾獲得正確防疫資訊。
研討會第二日，上午10時凱格董事總經理盧人瑞、民視新媒體事業群副總王宗弘和牽猴子整合行銷總監王師，和台灣媒體觀察教育基金會董事長、傳播學系教授羅世宏暢談「COVID-19危機中的影視產業與消費型態」；下午3時半，「科技島讀」創辦人周欽華、泛科知識共同創辦人鄭國威和「Hahow 好學校」創辦人兼執行長江前緯將和傳播系教授簡妙如分享「在疫情中異軍突起的知識創業」，探討知識型、學習型的創新事業，在台灣所需的發展條件、面臨的挑戰及疫情帶來的影響和轉機。
中正大學傳播學系系主任唐士哲表示，鑑於年年初新冠疫情爆發時，學生學習大受影響，超過50人以上的課程被迫改為線上上課，政府利用網路和社群媒體有效控制疫情，傳播系舉辦這個研討會，希望各界專家、學者能分享防疫的過程和方法，從多元面向探討傳播領域和疾病防治的關係。
唐士哲說，研討會上，不同場次的與談者，在媒體創業上面都有不錯的成績，他也希望未來傳播系學生在畢業後，都能利用所學及自身創意，朝自己有興趣的領域去發展，不必拘泥於傳統的媒體產業。
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