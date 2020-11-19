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課審會審查委員名單出爐 國民黨青年團副團長也入列

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
各黨團推舉組成課程審議會委員審查會委員名單出爐。圖／取自立法院議案關係文書
各黨團推舉組成課程審議會委員審查會委員名單出爐。圖／取自立法院議案關係文書

教育部課審會委員有超過一半的委員任期將在11月24日到期，教育部已提出新委員名單送行政院核定，但需交由立法院推舉的社會公正人士過半同意，才能交由行政院長聘任。課審會「審查會委員」名單昨天正式出爐，由民進黨推薦8人、國民黨5人、時代力量1人、台灣民眾黨1人，共計15人組成審查會。

國家語言發展法規定國民教育階段「本土語文」列部定必修，預計111學年上路，近來課審大會馬不停蹄審議「十二年國民基本教育課程綱要總綱」修訂草案，未料國中組課審委員不支持國中3年都要必修本土語文，有4名國中組委員無預警請辭，課審會也因代表性不足陷入僵局。

一名與會人士透露，近期幾次課審大會都只能交流意見，不能做成決議，只能等11月24後重組課審會後再議。

然而，課審大會委員採任期制，課審審議大會共49名委員，有33名課審委員11月24日任期，另加上3名國中組委員任期未到但請辭，以及1人任期到但也請辭，本次課審會重組，預計要更新36名委員。

教育部已提出新委員名單並送行政院核定，準備交由立法院推派組成的「審查會委員」進行審查。不過，「審查會委員」直到昨日才正式出爐，外界也憂心，若教育部提出的新委員名單無法在24日前完成審查同意，恐讓課審大會「開天窗」。

根據「高級中等學校法」規定，課審委員由行政院就國內具教育專業的專家學者、教師組織成員、校長組織成員、家長組織成員、其他教育相關之非政府組織成員及學生代表，提名委員候選人，提交課審會委員審查會以過半數同意後，送請行政院院長聘任；課審會委員審查會由立法院推舉11至15名社會公正人士組成。

各黨團推舉組成課程審議會委員審查會委員名單如下：

民主進步黨黨團推舉：教育部前次長吳財順、台大社會系教授陳東升、政大教育系副教授鄭同僚、政大教育學院教授詹志禹、政大社會系教授顧忠華、中正大學社福系教授呂建德、基隆市教育處長林祝里、台師大教育系教授陳佩英。

中國國民黨黨團推舉：新北市教育局前副局長蔣偉民、桃園市教育局聘任督學林清波、中華語文教育促進協會秘書長段心儀、原住民族教師李惠蘭、政大歷史所碩士生何元楷（國民黨青年團副團長）。

台灣民眾黨黨團推舉：台師大特教系教授兼系主任姜義村。

時代力量黨團推舉：均一平台教育基金會董事長兼執行長呂冠緯。

行政院 教育部 政大

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