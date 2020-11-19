行政院通過私校退場條例草案 8大重點條文一次看

少子化讓私校退場成燙手山芋，教育部擴大退場輔導範圍，今年4月預告新版私立高級中等以上學校退場條例草案，行政院院會今天通過，將送立法院審議。草案規定，學校若被教育部列入專案輔導名單，三年內未能改善，主管機關應要求停招，並在停招後一年停辦。考量我國子女數隨生肖年增減，估2032年高中新生逆增，故設落日條款期限為2032年。

教育部2017年頒布私立大專校院轉型及退場條例，但未在上一屆立法院完成審議。教育部表示，學校面臨退場的問題包括學校停辦後抗拒教育部的安置、學校無力支付教職員薪資等，都是先前草案沒規範的內容。

比較新舊草案差別，新版草案將私立大專校院轉型及退場條例規範範圍擴及高中，除適用範圍擴大，也規定專輔學校三年以內要改善。如超過三年未能免除專輔，主管機關應命其全面停招，並在停招後一年停辦。停辦後的兩個月，董事會應向主管機關申請法人解散，剩餘財產只能歸屬地方政府或退場基金。

新版草案除限制專輔學校改善期間為三年，也增加基金墊付做法，由專輔學校經學校董事會經主管機關重組後，學校維持正常運作所需資金、支應教職員工退休或資遣費用，於法人解散清算時歸墊。

另外，新版草案也要求組成退場審議會，審議專輔學校的認定和免除，命令全面停招和停辦等事項，免提私立學校諮詢會。另外，新版草案也賦予主管機關解散董事會的權力，主管機關決議專輔學校停招時，同時解除該校全體董事職務，另指派公益董事重組董事會。

教育部條列八大重要條文如下：

1、中央主管機關設置退場基金，補助學生補救教學、住宿及交通等費用，以及墊付教職員工薪資、保險等費用，以維護教職員生權益。（草案第3條）

2、明定預警學校及專案輔導學校指標，包含財務、教學品質等指標，主管機關公開專案輔導學校名單。（草案第5、6條）

3、主管機關加派專任教職員擔任董事、社會公正人士擔任監察人，以強化專案輔導學校治理。（草案第12條）

4、專案輔導學校應於公告日起算3年內改善，逾期未獲免除，主管機關應令停止全部招生，至當學年度結束時停辦。（草案第13條）

5、主管機關停止全部招生時，重組董事會，董事成員包含專任教職員及社會公正人士。（草案第14條）

6、專案輔導學校停止全部招生後，發給教職員工資遣、退休或離職慰助金。（草案第17條）

7 、專案輔導學校停辦後2個月內辦理解散、清算，賸餘財產歸屬地方政府、或捐贈退場基金、中央機關或公立學校。（草案第21條）

8、專案輔導學校所屬學校法人於3年改善期間內，得依私立學校法申請改制、合併或改辦，逾期未完成者，應依本條例由主管機關命其停止全部招生、停辦、重組董事會及辦理法人解散清算等事宜。（草案第24條）