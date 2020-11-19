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雄女遺失照片原件遭求償捐款 校方：認同支持文史團體

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
台師大台史所研究生黃彥傑指控雄女丟失出借珍藏的老照片原本。圖／黃顏傑提供
台師大台史所研究生黃彥傑指控雄女丟失出借珍藏的老照片原本。圖／黃顏傑提供

有關雄女丟失出借的33張日治時期照片原件案，出借的台師大研究生黃彥傑向雄女提出協議書，要求象徵性損害賠償1元，並捐款給打狗文史再興會社16萬5000元。雄女今天發表聲明，學校對支持在地文史工作團體作為解決方案表示認同，金額將在與會社討論後，視實際需求規畫。

黃彥傑昨天深夜向雄女提出協議書，要求象徵性損害賠償1元，並捐款給打狗文史再興會社16萬5000元，未來針對校史文物的收藏和保存，建立權責規範。協議書到周五下班前有效。在不影響雄女教學、行政下，希望也能進入學校放照片的地方找回他的照片。找不回照片的話，下周三要去高雄地方法院來提出訴訟。

●高雄女中今天針對照片案發表聲明如下：

一、學校對支持在地文史工作團體作為解決方案表示認同，由於公立高中並無自有存款，公務預算也無捐贈預算科目，因此將會以其他合作形式與社團法人「高雄市打狗文史再興會社」討論，以能協助學校課程發展、校史研究與古物整理等，並與學校教師持續進行後續課程合作方案。

二、金額將在與「高雄市打狗文史再興會社」討論後，視實際需求規劃。

三、本校已於11/15凌晨在學校網頁公開聲明道歉，之後用書信方式寄道歉信給黃先生。

四、學校教學設備、人力安排將會視實際需求進行，遇到有專業技術需求的任務將會與在地文史保存專業機構合作，必要時委託處理。

五、本校校友有多位高雄在地文史專業人士，已積極與本校聯繫，表達願意協助母校進行校史保存與管理機制。

六、本校日後尋獲「三十三張日治時期照片原件」亦會全數返還黃先生。

再次感謝社會大眾的關心與指導，此事件風波造成社會紛擾，在此向社會大眾道歉，學校亦將以更謹慎的態度來處理後續。

雄女教職員動員找遺失的老照片。圖／雄女提供
雄女教職員動員找遺失的老照片。圖／雄女提供

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