快訊

吳宗憲「玩很大」騎車摔傷 腿、唇都「犁田」記憶失去數秒

國一北上塞爆 「很多基隆人10點才吃晚餐、以為塞在雪隧」

東吳宿舍費調漲2成挨批 校長：漲後仍低於成本

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
東吳大學。本報資料照片
東吳大學。本報資料照片

東吳大學今天舉行109學年第一次學務會議，決議調漲兩成宿舍費，再經校長核定就定案。該校學生會對此表示遺憾和無奈。東吳大學校長潘維大則說，目前宿舍費補貼非常多，校方要賺六成才回本，目前只收兩成費用，提高兩成仍低於成本。再加上新冠疫情影響宿舍收支，故研擬調漲。

東吳大學另透過書面資料表示，校內住宿費近15年沒調整，但物價節節上升，長期入不敷出下，不得不調漲。校方參考宿舍每床成本、市場行情後，在學生可負擔金額內，住宿費調整兩成以適當反映宿舍成本。換算下來每學期約多繳2000元，弱勢生則有董事長全額補助。

東吳大學學生會表示，學生代表在審理此案前，多次與學務長和住宿中心進行會談，學代也深知學校宿舍設備老舊的情況急待改善，故釋出許多善意，提出多個方案，希望能使宿舍費用調漲的效益提升，並將宿舍經費使用狀況公開，但都沒獲得校方的明確承諾。

學生會指出，學校是辦學單位，提供宿舍給學生是責任，不該期許宿舍經費收支平衡，甚至營利。校方竟指出學代提出的意見非學務會議權責、 財務狀況不可公開，且含糊帶過宿舍長期品質不佳的問題，沒有明確改善規畫，就連倉促舉辦的公聽會，也無任何公開的會議資料。

學生會呼籲東吳大學公開調漲宿舍住宿費細節、經費開支，並逐步修繕學校的老舊宿舍，而非只是為了填補財務缺口而調漲。校方應秉持辦學單位的初心與良心，看到學生的需要、重視學生的聲音，確實將學生意見帶進校園中。

潘維大說，今天會議前，接到學生已對調漲有共識的消息。會後才發現學生尚無共識，或部分學生不知情，目前仍在溝通中。

東吳校方也補充，校內一直持續改善宿舍，包括承租北投的泉思學舍等，這學期新生申請宿舍的獲配率已達百分百。

宿舍 東吳大學 疫情

延伸閱讀

台大盼政府打造「高教創新沙盒」 教部：逐步鬆綁

台南漁光分校國小辦學有特色 扶輪社捐書168本給學校

建商插旗士林、北投 大獵地

北投溫泉博物館 一期一會 22週年館慶來溫叨作客

相關新聞

政策成效差？職場互助教保中心放寬 教團不解基準何在

企業附設幼兒園門檻高，為讓員工子女就近送托，勞動部與教育部去年修法開放企業設立職場互助式教保服務中心，可彈性運用辦公室空...

新版私校退場條例草案下延到高中 行政院明審議

少子化讓私校退場成燙手山芋，教育部擴大退場輔導範圍，今年4月預告新版私立高級中等以上學校退場條例草案，行政院院會排定明天...

台大盼政府打造「高教創新沙盒」 教部：逐步鬆綁

台灣大學為提高學生學習動機，今天發表2028年「未來大學」願景，將打造全校不分系等新學制。談到推動挑戰，教務長丁詩同表示...

台大擬設全校不分系「空白學程」 4學院先推院不分系

台灣大學為提高學生學習動機，培養未來時代需要的人才，今天發表2028年「未來大學」願景，其中一項是正在規畫全校性不分系學...

新版私校退場條例草案 高教工會點出3漏洞2缺失

教育部「私立高級中等以上學校退場條例」草案已送行政院，並被列為立法院這一會期優先審查法案。高教工會今天舉行記者會指出該草...

大學結盟成世界趨勢 前教長籲教部重視大學系統

政治大學申請加入由陽明、交通、清華、中央大學四校組成的「台灣聯合大學系統」，台聯大系統已核准，將送教育部核定，明年2月1...

教團憂退場條例草案存3漏洞 籲修正勿圖利私校

高教工會今天表示，目前私校退場條例草案有3大漏洞，預警與專案輔導門檻過高、學生無法原校畢業、專案輔導期間可圖謀改辦利益，...

心理師：全民缺乏情緒教育 心理司應獨立

校園學生不幸事件頻傳，中華民國諮商心理師公會全國聯合會副理事長羅惠群表示，全民缺乏情緒教育，且很多政策分散於各部會，偏偏...

北市閱推教師齊練功 讀報教育工作坊上課囉

台北市109 學年度讀報教育系列工作坊，16日在誠正中學舉行。台北市教育局課督陳貴馨表示，今年系列研習與過去最大的不同點...

知識翻轉命運 北高雄家扶中心前進嶺口國小推廣閱讀

北高雄家扶中心旗山服務處深耕偏鄉教育，盼透過閱讀活動傳遞兒童保護觀念與吸收知識，今早家扶愛閱讀書列車開往嶺口國小，贈送兒...

大學生頻傳尋短 柯文哲：大學是社會安全網的漏洞

過去一周，除台大傳出3件學生尋短事件，今天成大也發生學生輕生案件 。對此，台北市議員王鴻薇下午在總質詢指出，青少年自殺率...

台灣赴美留學人數 AIT：連續第5年成長

美國在台協會（AIT） 今天在官網公布美國「2020國際教育交流門戶開放報告」，顯示赴美大學院校就讀的台灣留學生總數已連...

熱門新聞

上課播影集、沒熱水澡不教書 包正豪：誇張可恥

台大擬設全校不分系「空白學程」 4學院先推院不分系

「一路以來追逐第一名...」4名台大生嘆：不知為何而學

台師大6年前設「雙導師制」 不只輔導心理還曾陪看房幫殺價

僑泰電子全班44人考取乙級證照 導師樂買雞排請客

導師費改拿來增聘心輔人力？政大也要檢討

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。