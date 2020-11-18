東吳宿舍費調漲2成挨批 校長：漲後仍低於成本

東吳大學今天舉行109學年第一次學務會議，決議調漲兩成宿舍費，再經校長核定就定案。該校學生會對此表示遺憾和無奈。東吳大學校長潘維大則說，目前宿舍費補貼非常多，校方要賺六成才回本，目前只收兩成費用，提高兩成仍低於成本。再加上新冠疫情影響宿舍收支，故研擬調漲。

東吳大學另透過書面資料表示，校內住宿費近15年沒調整，但物價節節上升，長期入不敷出下，不得不調漲。校方參考宿舍每床成本、市場行情後，在學生可負擔金額內，住宿費調整兩成以適當反映宿舍成本。換算下來每學期約多繳2000元，弱勢生則有董事長全額補助。

東吳大學學生會表示，學生代表在審理此案前，多次與學務長和住宿中心進行會談，學代也深知學校宿舍設備老舊的情況急待改善，故釋出許多善意，提出多個方案，希望能使宿舍費用調漲的效益提升，並將宿舍經費使用狀況公開，但都沒獲得校方的明確承諾。

學生會指出，學校是辦學單位，提供宿舍給學生是責任，不該期許宿舍經費收支平衡，甚至營利。校方竟指出學代提出的意見非學務會議權責、 財務狀況不可公開，且含糊帶過宿舍長期品質不佳的問題，沒有明確改善規畫，就連倉促舉辦的公聽會，也無任何公開的會議資料。

學生會呼籲東吳大學公開調漲宿舍住宿費細節、經費開支，並逐步修繕學校的老舊宿舍，而非只是為了填補財務缺口而調漲。校方應秉持辦學單位的初心與良心，看到學生的需要、重視學生的聲音，確實將學生意見帶進校園中。

潘維大說，今天會議前，接到學生已對調漲有共識的消息。會後才發現學生尚無共識，或部分學生不知情，目前仍在溝通中。

東吳校方也補充，校內一直持續改善宿舍，包括承租北投的泉思學舍等，這學期新生申請宿舍的獲配率已達百分百。