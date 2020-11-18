政策成效差？職場互助教保中心放寬 教團不解基準何在

企業附設幼兒園門檻高，為讓員工子女就近送托，勞動部與教育部去年修法開放企業設立職場互助式教保服務中心，可彈性運用辦公室空間托育幼兒，上路一年只輔導成立一家。教育部為此兩度放寬規定，包括將公司與幼兒園設置距離五百公尺放寬到一千公尺等，但教團不解放寬效益何在，批評政府未對症下藥，沒給企業誘因。

職場互助式教保服務實施辦法去年七月上路，去年底北市一家核定通過，也是全國唯一，因成效不彰，教育部今年六月預告將公司與幼兒園設置距離五百公尺放寬到一千公尺，法治程序都還沒走完，十月又再預告修正，一口氣提出十一項修正要點，除調整距離，也將公營事業納入，並增列多項與公部門有關條文，如行政契約程序、收退費、招生對象等。

教育部未進一步說明放寬基準與效益，僅表示是「適度放寬」；勞動部則表示，並非成效不彰，主要是增加彈性，讓設置空間有更多選擇。行政院也請中央各部會盤點空間，讓政府優先辦職場托育設施，引導各行各業跟進，這次修法也增訂但書，若公部門互助式教保服務中心有招生餘額，也可招收一般幼兒，公共化教保服務可望再擴大。

勞動部勞動福祉退休司孫碧霞表示，今年共349家企業向勞動部申請托兒設施補助，其中320家申請津貼、29家申請設施補助，29家中一家企業是新設立幼兒園。至於職場互助教保服務中心，開班首年最高補助300萬元，目前還沒有企業申請。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶直言，這次放寬恐不見成效，教育部未對症下藥，不少企業有心照顧員工，卻苦無專業者辦學，政府應建立媒合平台，協助企業尋找民間協會或幼兒園、托嬰中心經營者，才是正道。

全教總幼兒教育委員會主委楊逸飛則表示，若修法後仍成效不彰，「難道是要再放寬到兩公里？」不解教育部放寬基準，他也認為，職場互助式教保服務中心與一般幼兒園設立安全性「差很大」，修法放寬還不如提高員工就學補助。

婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉說，台灣產業多是中小企業，非是大企業或是科學園區才容易集中托育，給補助也不一定有用，數量不多可預期，有些家庭確實有職場托育需求，政府能讓民眾多點選擇也不錯。