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新版私校退場條例草案下延到高中 行政院明審議

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部擴大退場輔導範圍，今年4月預告新版私立高級中等以上學校退場條例草案，行政院院會排定19日審議。本報資料照片
教育部擴大退場輔導範圍，今年4月預告新版私立高級中等以上學校退場條例草案，行政院院會排定19日審議。本報資料照片

少子化讓私校退場成燙手山芋，教育部擴大退場輔導範圍，今年4月預告新版私立高級中等以上學校退場條例草案，行政院院會排定明天審議。學校若被教育部列入專案輔導名單，三年內未能改善，主管機關應要求停招，並在停招後一年停辦。考量我國子女數隨生肖年增減，估2032年高中新生逆增，故設落日條款期限為2032年。

教育部2017年頒布私立大專校院轉型及退場條例，但未在上一屆立法院完成審議。教育部表示，學校面臨退場的問題包括學校停辦後抗拒教育部的安置、學校無力支付教職員薪資等，都是先前草案沒規範的內容。

比較新舊草案差別，新版草案將私立大專校院轉型及退場條例規範範圍擴及高中，除適用範圍擴大，也規定專輔學校三年以內要改善。如超過三年未能免除專輔，主管機關應命其全面停招，並在停招後一年停辦。停辦後的兩個月，董事會應向主管機關申請法人解散，剩餘財產只能歸屬地方政府或退場基金。

新版草案除限制專輔學校改善期間為三年，也增加基金墊付做法，由專輔學校經學校董事會經主管機關重組後，學校維持正常運作所需資金、支應教職員工退休或資遣費用，於法人解散清算時歸墊。

另外，新版草案也要求組成退場審議會，審議專輔學校的認定和免除，命令全面停招和停辦等事項，免提私立學校諮詢會。另外，新版草案也賦予主管機關解散董事會的權力，主管機關決議專輔學校停招時，同時解除該校全體董事職務，另指派公益董事重組董事會。

教育部 行政院 立法院

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