台大盼政府打造「高教創新沙盒」 教部：逐步鬆綁

台灣大學為提高學生學習動機，今天發表2028年「未來大學」願景，將打造全校不分系等新學制。談到推動挑戰，教務長丁詩同表示，設新系等候時程長，申請到新生入學要花兩到三年，呼籲教育部開出「高教創新沙盒」，鬆綁學程規範、招生、經費、學費、人事五大面向，讓大學辦學更自主。

以招生制度為例，丁詩同說，台大投入多元入學，在個人申請、繁星推薦各管道開設招生名額，但教育部限制每個管道占比，有失彈性。招生名額能否依照辦學成效來調整，也是台大希望政府鬆綁的項目。

長期投入教育創新的「雜學校」校長蘇仰志也說，學校創新難推動，主因是政府不信任，因此管太多。針對台大推動「未來大學」，他認為未來大學也可以是體制外學校，更有機會達成創新。

對此，教育部高教司表示，為營造更自主的大學環境，提升競爭力，將持續檢視國內高等教育各項制度和規範，逐步穩健推動高等教育鬆綁。教育部也呼籲各校建立透明可稽的內外控機制，以及資訊公開方式，提供師生和社會大眾充足參考資訊，充分負起辦學責任。

教育部也說，未來會逐步放寬招生限制、留才攬才、校務經營等面向，漸漸擴大學彈性，並請大學強化重要資訊公開。