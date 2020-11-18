文策院創意內容大會開幕 賴清德：台灣故事多

文策院舉辦TCCF創意內容大會今天開幕，共有公視等45家影視公司實體設攤，84 個出版單位、75 個影視製作公司參加，推薦362個文本、263部年度最新影視作品。副總統賴清德致詞時表示，台灣的故事很多，「每個地方都有」，台灣有人才、資金和技術，希望文創界能多多拍台灣的故事。

遇到疫情，今年國際買家無法來台，改以線上參展。文策院表示，今年共有 22 國、 274 位全球指標買家透過線上參展，舉行高達 624 場媒合場。文策院董事長丁曉菁表示，經過這次大會後，文策院有更強的責任帶領台灣內容打國際盃。期許創意內容大會能夠讓影視、出版、未來內容、動畫等各文化內容產業業者，連結新生意、打開新想像，將台灣故事力與國際接軌。

這是文策院第一年舉辦TCCF創意內容大會，整合過去由文化部舉辦的台北電視內容交易與創投媒合會、出版影視媒合會與文化科技論壇。為了展現創意，文策院特別設計了一個「始多利（story，故事）交易所」，讓民眾透過玩打怪、小精靈遊戲機、吃角子老虎機交換故事。開幕式後，多位立委在此一交易所玩遊戲機玩得不亦樂乎。