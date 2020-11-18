台大擬設全校不分系「空白學程」 4學院先推院不分系

台灣大學為提高學生學習動機，培養未來時代需要的人才，今天發表2028年「未來大學」願景，其中一項是正在規畫全校性不分系學制「空白學程」，開放校內生轉入，最快111學年上路。教務長丁詩同表示，此制還在研議中，將先從學院不分系學制開始做起，校內目前已有四個學院積極籌畫中。

丁詩同表示，經台大調查，三成學生不清楚自己的系在學什麼、為什麼而學，校方正規畫跨域學程，包括四個學院正籌組不分系學士班，未來還想進一步推動名為「空白學程」全校不分系學士班，提供更多自我探索資源，也培育新時代需要的跨領域人才。

丁詩同舉例，有學生對「清除海洋廢棄物」感興趣，他可能需要認識海洋生態，辨別什麼是海洋垃圾，接著還要懂資訊，找機器人來清理垃圾。另外也要理解有機化學等知識，才能掌握垃圾分解流程。

如同上述例子，台大各系課程分類希望對準學習目標，丁詩同表示，目前正建立各系的「領域專長」，將成為固本深化與領域創新的基礎。另針對更進階的學習，規畫「學士榮譽學程」，為優秀大學生安排較深入的研究課程來「拔尖」，目前數學系已開辦，醫學系有提出申請，目的是培養探究式學習能力的創造新知。

丁詩同說，台大推動創新的難題是等候時程長，若要設新系招生，要等兩到三年，呼籲教育部開出「高教創新沙盒」，鬆綁大學辦學。舉例來說，台大投入多元入學，在個人申請、繁星推薦各管道開設招生名額，但教育部限制每個管道占比，有失彈性。

長期投入教育創新的「雜學校」校長蘇仰志說，學校創新難推動，主因是政府不信任，因此管太多。針對台大推動「未來大學」，他認為未來大學也可以是體制外學校，更有機會達成創新。