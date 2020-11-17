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新版私校退場條例草案 高教工會點出3漏洞2缺失

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
新版「私立高級中等以上學校退場條例」草案已送行政院，高教工會舉行記者會指出該草案的三大漏洞和兩項缺失，盼政府硬起來。圖／高教工會提供
新版「私立高級中等以上學校退場條例」草案已送行政院，高教工會舉行記者會指出該草案的三大漏洞和兩項缺失，盼政府硬起來。圖／高教工會提供

教育部「私立高級中等以上學校退場條例」草案已送行政院，並被列為立法院這一會期優先審查法案。高教工會今天舉行記者會指出該草案的三大漏洞和兩項缺失，呼籲法案規定，被列為專案輔導的私校不得改制或停辦，並改派公益董事和校長。學校若無力辦學應先停招，至少要等學生畢業，才能停辦和解散法人，並將校產捐給政府。

高教工會批評，這一版本的法案是刻意製造漏洞給私校，比如規定專案輔導未達三年，仍可回歸「私立學校法」惡性退場、圖謀改制合併改辦利益。另外是「預警」和「專案輔導」門檻過高，縱容學校近五成系所師資違規，或大量清空師生，也不必遭預警、輔導、解散歸公。

另外，高教工會指出，法案預設停招後一年就要停辦，換句話說，已入學學生仍要遭強制轉學或輟學，不符「先停招，待既有學生畢業，才停辦」原則。也沒有轉銜安置教職員的具體保障。

工會呼籲，學校被列為專案輔導學校後，就應禁止改制、合併、停辦、改辦其他事業，並應全面改派公益董事及公益校長，以退場基金借貸協助輔校正常經營。學校無力經營了，應先停招，待既有學生畢業或正常修業年限屆滿後，才能將學校停辦與法人解散，並將校產捐給政府。

工會認為，專案輔導未達三年，就不適用退場條例規範，將是退場漏洞。專輔門檻應更低，呼籲將「全校學生數未達3000人，且近兩年新生註冊率均未達60％。但宗教研修學院或經主管機關認定辦學績效良好者，不在此限。」恢復為應專案輔導要件。

有關高教工會質疑列入專輔門檻太高，教育部說明，列入專輔採多面向審酌，非單一門檻，且和現行「私立學校法」相比，對專輔學校董事會採高強度管制。

教育部舉例，草案通過後，可依法公布專輔學校名單、加派專輔學校教職員擔任學校法人董事。專輔學校董事不得支薪，且100萬元以上採購及融資要經主管機關同意。此外，學校遭主管機關命全部停招時，董事會需解散，由主管機關重新改組。

高教工會認為，擬停辦學校應保障學生權益到畢業。但教育部表示，所有學生留原校畢業，反而可能損及就學權益。條例草案妥善保障學生就學權益，規定學校停招後一年始停辦，原本就讀大三、大四學生能在原校畢業，大一、大二學生將由主管機關分發到其他學校繼續就讀。近年停辦學校也都按此安置學生。

高教 教育部 行政院

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