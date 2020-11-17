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北市閱推教師齊練功 讀報教育工作坊上課囉

聯合報 / 教育事業部
百齡高中國中部老師黃妙姍分享如何在九年級閱讀課上使用好讀周報。圖╱聯合報教育事業部
百齡高中國中部老師黃妙姍分享如何在九年級閱讀課上使用好讀周報。圖╱聯合報教育事業部

北市109 學年度讀報教育系列工作坊，16日在誠正中學舉行。台北市教育局課督陳貴馨表示，今年系列研習與過去最大的不同點是加入學生互動，讓師生共同研習，期待師生回校園後能產生更大的成果。

陳欣希教授團隊是今年研究合作對象。陳欣希以帶起學生學習動力的關鍵三句「我做的到」、「有人在看」、「我有進步」說明如何擴散閱讀研習成效。她強調，在推動閱讀的道路上不能只有老師用力教，透過師生共同研習進行跨校學習，給孩子責任，也讓學生跟老師合作，研習中更給學生任務，讓學生教回校後教會其他學生，這會讓老師在閱讀推動的路上有意想不到的助力。

陳欣希以在班級推動讀報為例，要先考慮報紙的份數會影響操作的可行性，老師有多少時間可用則牽涉策略的選用。

帶領學生閱讀報紙最好有不同領域教師加入，陳欣希提醒，如果只有操作兩個版面的時間，老師可以讓學生自選一個喜歡的版面，另一個從老師指定的版面三擇一，一來可以給學生自主權提高閱讀興趣，二來教師指定的版面也能提升學生閱讀的廣度。

研習現場也有老師分享閱讀教學案例。連續三年台北市讀報申請最多班級的百齡高中國中部老師黃妙姍，以學校各領域共備為例跟與會教師分享用《好讀周報》練出閱讀力，成功重點之一是各領域老師一起加入閱讀共備。重慶國中老師柯慶如去年帶九年級學生操作也是利用《好讀周報》，今年改帶七年級則是使用九宮格等學習單操作。

東湖國中地理老師張育瑄表示，透過研習立即學會教授帶領的技巧，回到班上也能有信心挑戰科普文章；長安國中綜合領域老師吳文伶則說師生共同研習符合她的想法，她非常期待和學生一起嘗試。

陳欣希教授演示如何利用好讀周報帶領學生閱讀。圖╱聯合報教育事業部
陳欣希教授演示如何利用好讀周報帶領學生閱讀。圖╱聯合報教育事業部

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