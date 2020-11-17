北市閱推教師齊練功 讀報教育工作坊上課囉

台北市109 學年度讀報教育系列工作坊，16日在誠正中學舉行。台北市教育局課督陳貴馨表示，今年系列研習與過去最大的不同點是加入學生互動，讓師生共同研習，期待師生回校園後能產生更大的成果。

陳欣希教授團隊是今年研究合作對象。陳欣希以帶起學生學習動力的關鍵三句「我做的到」、「有人在看」、「我有進步」說明如何擴散閱讀研習成效。她強調，在推動閱讀的道路上不能只有老師用力教，透過師生共同研習進行跨校學習，給孩子責任，也讓學生跟老師合作，研習中更給學生任務，讓學生教回校後教會其他學生，這會讓老師在閱讀推動的路上有意想不到的助力。

陳欣希以在班級推動讀報為例，要先考慮報紙的份數會影響操作的可行性，老師有多少時間可用則牽涉策略的選用。

帶領學生閱讀報紙最好有不同領域教師加入，陳欣希提醒，如果只有操作兩個版面的時間，老師可以讓學生自選一個喜歡的版面，另一個從老師指定的版面三擇一，一來可以給學生自主權提高閱讀興趣，二來教師指定的版面也能提升學生閱讀的廣度。

研習現場也有老師分享閱讀教學案例。連續三年台北市讀報申請最多班級的百齡高中國中部老師黃妙姍，以學校各領域共備為例跟與會教師分享用《好讀周報》練出閱讀力，成功重點之一是各領域老師一起加入閱讀共備。重慶國中老師柯慶如去年帶九年級學生操作也是利用《好讀周報》，今年改帶七年級則是使用九宮格等學習單操作。