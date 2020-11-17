快訊

政壇惋惜！基隆連任4屆現任議員楊石城今胰臟癌病逝

創作即力量！寫一篇精彩小說為人生加值

聯合線上 / 黎允之

「現實世界往往流於片面，虛構的情節卻蘊含真理。」這正是小說迷人的魅力所在。在喧囂塵世中，能夠鑽進一部充滿新意、精采絕倫的小說中，讓想像力自由奔馳，不失為一種排解壓力、放鬆療癒的方式；也有不少人自小懷抱著小說夢，渴望能完成一部自創的小說，卻不知道該從何下筆……。

圖／臺師大 提供
圖／臺師大 提供

為了幫助大眾一圓寫作的夢想，臺師大進修推廣學院與全球華文寫作中心共同推出「文思藝想」系列課程，其中，《小說創作入門—過去與未來的故事》將帶領學員拆解與介紹小說基本組成，從每個人身上的故事與經驗出發，藉由課堂上的理論解析和即興創作演練，最終進入「自己的小說」創作進程；《小說創作進階—走進你我他的對話》則透過大量的實戰練習、相互觀摩、場景與人物的深刻劃，帶領學員在書寫實踐的過程中，以自身節奏理解和探索小說。課程理論、閱讀與創作實務並重，非常適合有志創作的民眾。

圖／臺師大 提供
圖／臺師大 提供

除了小說創作之外，該系列的課程還有《極簡作詞法入門》、《繪本賞析—創作思考與插畫應用》，也有與圖書館共同主辦的《故居新識，慢板的生活方式—經理人讀哲學》課程等，幫助現代人在快節奏的都會生活中，找回本心初衷，重新鼓起追夢的勇氣，為生活注入新的熱情和動能。對職場人士來說，「文思藝想」系列課程也是培養洞察力、故事力、創新力的有效媒介，藉由創作鍛鍊邏輯思維、敘事溝通、跳脫框架的能力，更能自我提升，實現理想。

世界很大，資訊太多，唯有不斷學習，才能擴張自己的視野格局。

臺師大進修推廣學院另有英、歐、日、韓、東南亞語等各式語言課程，也有金工創作、油畫水彩、品茶、葡萄酒鑑賞……等藝術美學課程，還有音樂、運動、心理、電腦設計等多元課程，適合每一位想要學習精進的朋友。更多資訊請參閱臺師大進修推廣學院官網>>https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/

相關新聞

校內諮商預約「紅字爆滿像搶演唱會門票」 政大生盼：請提前部署

近來，台灣各處校園驚傳學生意圖輕生消息，學生情緒壓力問題備受社會關注。一名政治大學的女大生在Dcard心情版發文透露，校內的諮商預約經常爆滿，每天的預約都超快爆滿，「跟搶演唱會門票差不多」。她還貼出校內身心健康中心諮商預約系統的畫面，只見照片中連續兩週上課日都已預約額滿，看來希望接受諮商輔導的學生人數確實不在少數。

台灣赴美留學人數 AIT：連續第5年成長

美國在台協會（AIT） 今天在官網公布美國「2020國際教育交流門戶開放報告」，顯示赴美大學院校就讀的台灣留學生總數已連...

北科大女師與男學生師生戀 校方停止補助經費1年

台北科技大學日前傳出女教師和男學生師生戀，該校教評會近日做出處分，給予該師書面告誡，並停止系上經費補助一年。

北市閱推教師齊練功 讀報教育工作坊上課囉

台北市109 學年度讀報教育系列工作坊，16日在誠正中學舉行。台北市教育局課督陳貴馨表示，今年系列研習與過去最大的不同點...

知識翻轉命運 北高雄家扶中心前進嶺口國小推廣閱讀

北高雄家扶中心旗山服務處深耕偏鄉教育，盼透過閱讀活動傳遞兒童保護觀念與吸收知識，今早家扶愛閱讀書列車開往嶺口國小，贈送兒...

大學生頻傳尋短 柯文哲：大學是社會安全網的漏洞

過去一周，除台大傳出3件學生尋短事件，今天成大也發生學生輕生案件 。對此，台北市議員王鴻薇下午在總質詢指出，青少年自殺率...

台大悲歌 邰智源常勉台大兒「路窄難過，減肥完再走」

台大上周傳出至少三名學生意圖輕生，兒子就讀台大的藝人邰智源今受訪被問及此事，邰智源感慨常勉勵兒子，人生的道路難免有高有低...

校園憾事頻傳 學者點出社會2大隱憂

近來校園學生不幸事件頻傳，也掀起外界對青少年輕生事件的關注。根據衛福部統計，去年青少年自殺上升率遠高於其他年齡層，去年自...

兒盟：逾六成不贊成零體罰

十一月廿日是兒童人權日，兒福聯盟昨天發表針對十八歲以上成人的「台灣民眾被家長體罰經驗與認知調查」，發現逾九成二民眾有被體...

3年後高中學創人員取代教官 教部遭批未編私校補助費

高中職和大學教官要在2023年退出校園，由學務創新人力取代。立法院今質詢教育部明年預算，民進黨立委鍾佳濱指出，私立高中職...

搞丟研究生33張老照片 雄女總動員尋找

台灣師範大學研究生黃彥傑出借日治時期老照片給高雄女中，卻疑似遭學校弄丟。雄女今天下午說明，已經報案遺失；這一兩天也動員人...

教師盼高中員額增為每班2.7人 教育部長打回票

教師團體日前各自發表高中教師調查，94％教師表示自己超出每周16節課鐘點，負擔過重的主因是備課量增加。現行高中每班要配2...

熱門新聞

台大生讀北京大學會吃力嗎？ 網曝看法吐實情

國立大學老師不上課竟為熱水器故障 與學生對話超扯

政大明年2月加入台聯大！學生可轉入清交等四校

校內諮商預約「紅字爆滿像搶演唱會門票」 政大生盼：請提前部署

台大悲歌 邰智源常勉台大兒「路窄難過，減肥完再走」

北科大傳師生戀 校方：違專業倫理教評會決議懲處

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。