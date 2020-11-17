創作即力量！寫一篇精彩小說為人生加值

「現實世界往往流於片面，虛構的情節卻蘊含真理。」這正是小說迷人的魅力所在。在喧囂塵世中，能夠鑽進一部充滿新意、精采絕倫的小說中，讓想像力自由奔馳，不失為一種排解壓力、放鬆療癒的方式；也有不少人自小懷抱著小說夢，渴望能完成一部自創的小說，卻不知道該從何下筆……。

圖／臺師大 提供

為了幫助大眾一圓寫作的夢想，臺師大進修推廣學院與全球華文寫作中心共同推出「文思藝想」系列課程，其中，《小說創作入門—過去與未來的故事》將帶領學員拆解與介紹小說基本組成，從每個人身上的故事與經驗出發，藉由課堂上的理論解析和即興創作演練，最終進入「自己的小說」創作進程；《小說創作進階—走進你我他的對話》則透過大量的實戰練習、相互觀摩、場景與人物的深刻劃，帶領學員在書寫實踐的過程中，以自身節奏理解和探索小說。課程理論、閱讀與創作實務並重，非常適合有志創作的民眾。

圖／臺師大 提供

除了小說創作之外，該系列的課程還有《極簡作詞法入門》、《繪本賞析—創作思考與插畫應用》，也有與圖書館共同主辦的《故居新識，慢板的生活方式—經理人讀哲學》課程等，幫助現代人在快節奏的都會生活中，找回本心初衷，重新鼓起追夢的勇氣，為生活注入新的熱情和動能。對職場人士來說，「文思藝想」系列課程也是培養洞察力、故事力、創新力的有效媒介，藉由創作鍛鍊邏輯思維、敘事溝通、跳脫框架的能力，更能自我提升，實現理想。

世界很大，資訊太多，唯有不斷學習，才能擴張自己的視野格局。

臺師大進修推廣學院另有英、歐、日、韓、東南亞語等各式語言課程，也有金工創作、油畫水彩、品茶、葡萄酒鑑賞……等藝術美學課程，還有音樂、運動、心理、電腦設計等多元課程，適合每一位想要學習精進的朋友。更多資訊請參閱臺師大進修推廣學院官網>>https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/。