創新與社會關懷為主軸 健行科大展示深耕計畫成果

健行科技大學今天舉辦近十年來最大規模的全校聯合成果展，產官學界代表、全校師生齊聚，展示學校在一年來的努力，其中校方今年首度成立的「大學社會責任實踐基地暨地方創生中心」（USR Hub），也展現五項的執行計畫，體現大學教育對台灣社會的關懷。

校長李大偉在開幕活動中表示，今天舉辦的「高等教育深耕計畫聯合成果展」，結合教學卓越中心、大學社會責任中心、電商人才培育中心、創藝中心等單位舉行，未來也將預計在每年底，匯集全校學院、科系、社團等各單位舉行「全校大聯展」。

教學卓越中心主任廖炯州說，健行科大近幾年獲得教育部各項獎勵、補助金額屢創新高，校方也將補助款用於教學設備、教師成長與提升學生專業發展等面向，藉由高等教育深耕計畫聯合成果展，展示全校努力的亮眼成果。

社會責任中心主任柯幼寧提到，2020年為健行科大「USR元年」。為整合校內資源，提供更大的服務能量，今年8月1日在校內設置一級單位「大學社會責任實踐基地暨地方創生中心」（USR Hub）。這一年中，推動五項優質的計畫，領域包括光電、教育、電商、觀光、旅遊等，由問題的發現與解決，由老師帶領學生共同完成，展現出對這塊土地的實質幫助。