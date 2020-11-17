校園憾事頻傳 學者點出社會2大隱憂

近來校園學生不幸事件頻傳，也掀起外界對青少年輕生事件的關注。根據衛福部統計，去年青少年自殺上升率遠高於其他年齡層，去年自殺死亡人數267人創下14年來新高。學者表示，社會長期不看重「情緒保健」跟「心理健康」，這不是補足學校專業人員就能解決，而是學生更多時候連我受傷了、沮喪都還沒有覺察，也不知道可以找誰求援。

國民黨官方智庫國家政策研究基金會（簡稱國政會）召開記者會，教文組召集人高永光表示，去年大專院校自殺死亡人數59人，今年76人；意圖自殺去年800多人，今年至今1350人，增加6成8，且去年14歲以下，以及15歲到24遂自殺通報人數將近9000多人，直呼是「驚悚的數字」，平均每天有30人意圖自殘；自殺死亡人數267人，平均兩天有1.5人自殺身亡。

高永光質疑，國內青少年自殺自傷人數持續攀升，「難道說教育部頒布防治措施就能達成效果嗎？難道不該檢討嗎？」他也提到，過去他在大專任教，深知學校通報數字遠比實際通報數字還低，自殺、自殘防治措施仍漏洞百出。

東吳大學心理學系兼任助理教授楊長苓從事教職20多年，她也分享，每年都會給學生一份自我介紹的作業，要學生說明我是誰，並提出十個優點跟人生中最想做的事情。

楊長苓說，前年有名20多歲男大生下課後哀傷的來找她，直說這作業他沒辦法寫，學生自認沒有任何優點、乏善可陳，甚至認為活著是個錯誤。課後師生倆約吃飯，楊長苓告訴他很勇敢，至少願意把心理話告訴老師，也懂得感恩，相當有禮貌，這位男大生就在餐廳中潰堤。然而，這名男大生並非個案，而是越來越多年輕人，都出現類似的困擾。

「老師好，可否麻煩妳有空時寫信給我？」楊長苓語重心長地提到，曾接到學生來信求助，未料學生在遇到緊急狀況時，「求助竟還這麼客氣！」她直言，如果這些學生是手腳骨折，還會說要等待嗎？她強調，當學生覺得挫折，不要再跟學生說這個沒關係，難道手斷了，還會說這沒關係嗎？

學生把情緒隱忍不說，楊長苓點出2大原因。她說，社會長期不看重情緒保健跟心理健康，很多時候孩子連我受傷了、沮喪，都會怪罪到自己身上，若能在孩子小時候，透過家庭、學校，讓學生知道，碰到困難時可以告訴誰，「這不是一個單獨的青春期問題」。

「談自殺防治，絕對不會是專業人力、導師的責任，而是全民的責任」中華民國諮商心理師公會全國聯合會副理事長羅惠群表示，全民缺乏情緒教育，且很多政策分散於各部會，偏偏「衛福部跟教育部通常都是水火不容」，當資源無法連結，就會出現漏洞。

國民黨立委李德維則表示，常一通電話，或是幾句鼓勵的話，就能避免憾事。他說，校園安全不僅靠心理諮商，校園更需要動起來，讓學生會、系學會，學校各級單位能相互協助，尤其對於心理、家庭產生問題的學生，在關鍵時刻給予鼓勵的話，都很重要。「我們不怕數字高，但希望能把真正問題反映出來，讓學校同學師長、社會大眾共同協助。」

【推薦閱讀】

回首台大醫學系漫漫歲月：大學不過人生一瞬：寫給二十歲的自己

「我快要撐不住了」焦慮年代的急救包！給身陷地獄的你

什麼時候才適合顯露我們的脆弱？從林書豪崩潰痛哭談起

「生命沒緊急逃生出口」身為人類無法避免寂寞痛苦與不確定感

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )