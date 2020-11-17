快訊

8年來接連住院又罹癌！一張重大傷病卡 讓陳文茜悟出人生結局

誇張！美喬治亞州手動驗票 發現2600多張選票沒算到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

校園憾事頻傳 學者點出社會2大隱憂

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
近來校園學生不幸事件頻傳，也掀起外界對青少年輕生事件的關注，國民黨官方智庫國家政策研究基金會（簡稱國政會）今天召開記者會。記者趙宥寧／攝影
近來校園學生不幸事件頻傳，也掀起外界對青少年輕生事件的關注，國民黨官方智庫國家政策研究基金會（簡稱國政會）今天召開記者會。記者趙宥寧／攝影

近來校園學生不幸事件頻傳，也掀起外界對青少年輕生事件的關注。根據衛福部統計，去年青少年自殺上升率遠高於其他年齡層，去年自殺死亡人數267人創下14年來新高。學者表示，社會長期不看重「情緒保健」跟「心理健康」，這不是補足學校專業人員就能解決，而是學生更多時候連我受傷了、沮喪都還沒有覺察，也不知道可以找誰求援。

國民黨官方智庫國家政策研究基金會（簡稱國政會）召開記者會，教文組召集人高永光表示，去年大專院校自殺死亡人數59人，今年76人；意圖自殺去年800多人，今年至今1350人，增加6成8，且去年14歲以下，以及15歲到24遂自殺通報人數將近9000多人，直呼是「驚悚的數字」，平均每天有30人意圖自殘；自殺死亡人數267人，平均兩天有1.5人自殺身亡。

高永光質疑，國內青少年自殺自傷人數持續攀升，「難道說教育部頒布防治措施就能達成效果嗎？難道不該檢討嗎？」他也提到，過去他在大專任教，深知學校通報數字遠比實際通報數字還低，自殺、自殘防治措施仍漏洞百出。

東吳大學心理學系兼任助理教授楊長苓從事教職20多年，她也分享，每年都會給學生一份自我介紹的作業，要學生說明我是誰，並提出十個優點跟人生中最想做的事情。

楊長苓說，前年有名20多歲男大生下課後哀傷的來找她，直說這作業他沒辦法寫，學生自認沒有任何優點、乏善可陳，甚至認為活著是個錯誤。課後師生倆約吃飯，楊長苓告訴他很勇敢，至少願意把心理話告訴老師，也懂得感恩，相當有禮貌，這位男大生就在餐廳中潰堤。然而，這名男大生並非個案，而是越來越多年輕人，都出現類似的困擾。

「老師好，可否麻煩妳有空時寫信給我？」楊長苓語重心長地提到，曾接到學生來信求助，未料學生在遇到緊急狀況時，「求助竟還這麼客氣！」她直言，如果這些學生是手腳骨折，還會說要等待嗎？她強調，當學生覺得挫折，不要再跟學生說這個沒關係，難道手斷了，還會說這沒關係嗎？

學生把情緒隱忍不說，楊長苓點出2大原因。她說，社會長期不看重情緒保健跟心理健康，很多時候孩子連我受傷了、沮喪，都會怪罪到自己身上，若能在孩子小時候，透過家庭、學校，讓學生知道，碰到困難時可以告訴誰，「這不是一個單獨的青春期問題」。

「談自殺防治，絕對不會是專業人力、導師的責任，而是全民的責任」中華民國諮商心理師公會全國聯合會副理事長羅惠群表示，全民缺乏情緒教育，且很多政策分散於各部會，偏偏「衛福部跟教育部通常都是水火不容」，當資源無法連結，就會出現漏洞。

國民黨立委李德維則表示，常一通電話，或是幾句鼓勵的話，就能避免憾事。他說，校園安全不僅靠心理諮商，校園更需要動起來，讓學生會、系學會，學校各級單位能相互協助，尤其對於心理、家庭產生問題的學生，在關鍵時刻給予鼓勵的話，都很重要。「我們不怕數字高，但希望能把真正問題反映出來，讓學校同學師長、社會大眾共同協助。」

【推薦閱讀】

回首台大醫學系漫漫歲月：大學不過人生一瞬：寫給二十歲的自己

「我快要撐不住了」焦慮年代的急救包！給身陷地獄的你

什麼時候才適合顯露我們的脆弱？從林書豪崩潰痛哭談起

「生命沒緊急逃生出口」身為人類無法避免寂寞痛苦與不確定感

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

教育部 衛福部

延伸閱讀

哏圖爭議 李孟諺：沒網軍國家隊

帶風向哏圖不只兩張！立委求公布 李孟諺：一周後提供

校安通報事件暴增 國民黨智庫：每天2.5人死亡

司法院2機要都是顧立雄事務所律師 立委要求公開資料

相關新聞

校內諮商預約「紅字爆滿像搶演唱會門票」 政大生盼：請提前部署

近來，台灣各處校園驚傳學生意圖輕生消息，學生情緒壓力問題備受社會關注。一名政治大學的女大生在Dcard心情版發文透露，校內的諮商預約經常爆滿，每天的預約都超快爆滿，「跟搶演唱會門票差不多」。她還貼出校內身心健康中心諮商預約系統的畫面，只見照片中連續兩週上課日都已預約額滿，看來希望接受諮商輔導的學生人數確實不在少數。

教師盼高中員額增為每班2.7人 教育部長打回票

教師團體日前各自發表高中教師調查，94％教師表示自己超出每周16節課鐘點，負擔過重的主因是備課量增加。現行高中每班要配2...

台大悲歌 邰智源常勉台大兒「路窄難過，減肥完再走」

台大上周傳出至少三名學生意圖輕生，兒子就讀台大的藝人邰智源今受訪被問及此事，邰智源感慨常勉勵兒子，人生的道路難免有高有低...

校園憾事頻傳 學者點出社會2大隱憂

近來校園學生不幸事件頻傳，也掀起外界對青少年輕生事件的關注。根據衛福部統計，去年青少年自殺上升率遠高於其他年齡層，去年自...

兒盟：逾六成不贊成零體罰

十一月廿日是兒童人權日，兒福聯盟昨天發表針對十八歲以上成人的「台灣民眾被家長體罰經驗與認知調查」，發現逾九成二民眾有被體...

3年後高中學創人員取代教官 教部遭批未編私校補助費

高中職和大學教官要在2023年退出校園，由學務創新人力取代。立法院今質詢教育部明年預算，民進黨立委鍾佳濱指出，私立高中職...

搞丟研究生33張老照片 雄女總動員尋找

台灣師範大學研究生黃彥傑出借日治時期老照片給高雄女中，卻疑似遭學校弄丟。雄女今天下午說明，已經報案遺失；這一兩天也動員人...

新住民語非國家語言 立委憂國小新住民語課受衝擊

國家語言發展法將閩南語等本土語言列為國小到高中必修，111學年起上路，但不包含新住民語，與教育部之前在108課綱將新住民...

愛他就該占有他？ 立委指教部網站傳遞錯誤情感教育

立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，民進黨立委范雲表示，教育部委辦「iLove戀愛時光地圖」網站傳遞錯誤情感內容，...

重視校園安全 花縣府估16所學校設2班制警衛

台南長榮大學女大生被擄殺引起社會重視校園安全，有議員希望增設學校警衛。花蓮縣政府教育處代理處長饒忠今表示，會先從市區超過...

調查：8大公民素養 國人「辨資訊真偽」表現最差

黃昆輝教授教育基金會今天發表「成熟民主社會的公民素養調查」，該會擬定的八大公民素養共32個細項中，國人在「關心社會公共議...

雄女校長道歉丟失33張珍貴老照片 校方報案遺失

台師大台史所研究生黃彥傑指控雄女丟失出借珍藏的33張老照片原件，雄女校長林香吟今天在校網上發表聲明道歉，下午已到警局完成...

熱門新聞

台大生讀北京大學會吃力嗎？ 網曝看法吐實情

清大等4校申請增設醫學系 預計11月底有結果

陽明、交大首任校長遴選 6人下戰帖參選

4大學申請設醫學系 教長：待跨部會會商審查

校內諮商預約「紅字爆滿像搶演唱會門票」 政大生盼：請提前部署

搞丟研究生珍藏照片 雄女總動員辦公區翻箱倒櫃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。