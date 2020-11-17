台中沙鹿國小安排小一新生有趣闖關活動 取代紙筆評量

台中市沙鹿國小今天為一年級新生安排有趣學習歷程闖關活動，由一年級專業教師團隊，準備生動活潑的課程及教學方式，還為小一生編排設計注音符號暨生活技能多元評量闖關活動，取代枯燥乏味且超出小一學童能力的紙筆評量，降低學習恐懼感，小學生們以輕鬆舒適的速度來適應全新的學習階段。

今天活動分為語文學習及生活技能兩個面向，注音符號關卡以聽說讀寫的方式，進行全面性的學習評量，鼓勵學生熟練注音符號的運用；生活技能關卡則讓孩子透過實際操作，從做中學、樂中學，將這些生活技遷移於日常生活中，造就有成就感的學童。

沙鹿國小的生活智能闖關活動，至今已歷經17年，是沙鹿國小的小一新鮮人必經的傳統歷練，具有師生傳承的含意，更是許多畢業校友在沙鹿國小生涯中，難以忘懷的特有回憶。

注音符號暨生活技能多元評量闖關活動的各關內容。

一、聽音找詞語：聽老師念詞語，找出正確的注音卡片。

二、我問你答：能仔細聆聽老師的問題，並清楚的回答。

三、舌頭不打結：會大聲唸出抽到的注音短文。

四、看圖寫字：會看圖卡，用注音寫出圖卡上的詞語。

五、脫脫拉拉：先穿外套拉上拉鍊，整平衣領後，再脫下外套，掛在衣架上。

六、結結高升：會把裝滿垃圾的塑膠提袋打兩個結。

七、環保小尖兵：能正確的將垃圾分類為一般垃圾、紙類、鐵罐、鋁罐、塑膠、玻璃六類。