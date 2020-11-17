校內諮商預約「紅字爆滿像搶演唱會門票」 政大生盼：請提前部署

近來，台灣各處校園驚傳學生意圖輕生消息，學生情緒壓力問題備受社會關注。一名政治大學的女大生在Dcard心情版發文透露，校內的諮商預約經常爆滿，每天的預約都超快爆滿，「跟搶演唱會門票差不多」。她還貼出校內身心健康中心諮商預約系統的畫面，只見照片中連續兩週上課日都已預約額滿，看來希望接受諮商輔導的學生人數確實不在少數。

一名政大女大生貼出校內諮商預約系統的畫面，內容可見諮商預約名額讓校內學生搶破頭。圖擷自 Dcard心情版

她也解釋道，學校一天開放6個諮商名額預約初談，等於兩週就有60個人想初談，而學校通常會在10天至14天後派案，綜合加上程序安排時間，前後等待約1個月才有辦法諮詢；因此，女大生也藉此提醒各校學生，「大家請提前部署，不要忍到快要炸鍋才開始尋求協助，希望每一個人都能好好的」。

留言下方就有不少學生坦言其實會去諮詢的學身未必都是因為課業壓力問題，也有人是因人際關係、家庭或環境因素造成，而大家也都同感校內的諮商系統經常爆滿，「我們學校的印象中預約也很難，大家的人生都好難」、「我八月預約十一月底才到我呢，如果是急件早就不行了」、「感覺學校光應付有被系所通報的或是已經有病史的同學都來不急了，根本沒有能力再去協助有潛在危險或是有緊急狀況的人...」、「我學校以前不但爆滿還要排3個月，除非有醫生的緊急證明」。

對於搶不到校內諮詢名額的問題，有部分同學就提供其他好方法，「衛生所也有免費諮商可以去申請看看」、「我都去外面的身心診所，付掛號費而已，也沒有時間限制」、「可以看看學校有沒有提供別的資源，像我們學校除了諮詢還有電話專線或訊息的輔導，這種通常就不用等很久」。

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