統測試題疑義時間竟比學測少 全教總籲延長

明年四技二專統測簡章出爐，全國教師工會總聯合會表示，大學學測公告答案後，有四到五天的試題疑義申請時間，過往統測只有兩天時間讓師生反應試題疑義，時間過短，不足以讓師生有充分時間查詢相關資料以論述申請，呼籲延長一到三天。

全教總也說，為照顧身心障礙及重大傷病考生的特殊需求，全國重大考試都提供特殊應考服務，統測也不例外。但過去並未將「寄發應考服務審查結果通知書」列入重要日程內，申請應考服務的考生往往不知道何時公告，不夠便利；提供的特殊服務內容呈現度不足，也讓考生不知可以申請那些特殊服務。

全教總說，本次簡章特別於重要日程增列「寄發應考服務審查結果通知書」，並於附錄增加「特殊試題呈現方式」欄位，增加「放大A3試卷」、「試題以語音報讀」等方式，以供有需求的考生選擇，保障特殊考生應考權益。

該會表示，相較於學測考科單純，統測試題橫跨20群科專業科目，題庫建構更複雜。測驗中心除應加快建構題庫的腳步，教育部相關單位也應挹注足夠資源，才是正本清源之道。