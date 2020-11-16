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3年後高中學創人員取代教官 教部遭批未編私校補助費
高中職和大學教官要在2023年退出校園，由學務創新人力取代。立法院今質詢教育部明年預算，民進黨立委鍾佳濱指出，私立高中職學務創新人力由教育部提供補助費，不過教官即將退出校園，教育部編列的預算竟然和去年一樣，恐怕是未考量到此事。
因應教官退出校園，台北市另一名私立高中學務主任表示，教育部目前補助私立高中聘人，每離退一名教官，就補助80萬元，由校方自聘學務創新人力。目前多由退役教官補足，但校方擔憂教育部補助終止，變成要私校自行負擔。
鍾佳濱也說，教官雖然要在三年後退出校園，不過明年還有2555名在職，要到2031年才會全數退休。呼籲教育部參考日前護理教師轉型，從全民國防教育法著手，安排教官通過專業認證，轉任為類教師，還能充實全民國防教育專業度。
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