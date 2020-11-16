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不懂學習歷程課程代碼「不可思議」？ 教長挨批狀況外

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
正值學習歷程檔案上傳季，教育部長潘文忠說「不了解課程代碼，不可思議」，遭教師批評「狀況外」。圖／聯合報系資料照片
正值學習歷程檔案上傳季，教育部長潘文忠說「不了解課程代碼，不可思議」，遭教師批評「狀況外」。圖／聯合報系資料照片

教育部規定各校要高中上傳學生的學習歷程檔案到政府資料庫，國民黨立委林奕華今天在立法院質詢時表示，許多課的課程代碼出錯，檔案容量超過限制還能上傳，狀況百出。但教育部長潘文忠卻說「不了解課程代碼，不可思議」，遭教師批評「不可思議的狀況外」。

知情人士解說，學生的學習歷程要按所修的課程代碼上傳，但各校自編代碼後，才發現與中央系統代碼不符，只好按國教署編的代碼對照表重頭來過，建教班等特殊班別尤其容易出錯。中央和基層單位代碼不符的原因，是中央代碼編太慢，學校都開好課才提供代碼。

正值新課綱上路後第一次學習歷程檔案上傳季，一名教師表示，學習歷程上傳項目多，要依序上傳學生成績、課程學習成果、幹部經歷等七本名冊，且要依序上傳，一步錯就得重新來過，第一線至今花上一個多月，仍未完工。過程中常遇到系統故障，要報修等待。最近又在上傳資料後，發現與中央的課程代碼對不起來，導致檢核不過。他們直批系統很落漆。

南部一名教師表示，108學年是新課綱第一年，課程代碼在各校開課尚未核定，科學班課程代碼甚至開學後才核定。課程代碼未核定、又要開課，學校只好自編臨時代碼。如今面對各種系統修正問題，教育部一句「學校須負起責任」，算什麼？

潘文忠一句「不可思議」一說出口，多名正在上傳檔案的教師批評「不可思議的狀況外」，不了解實情到不可思議的程度。教育部國教署長彭富源表示，截至目前上傳有誤件數為1522件，「只剩兩件錯誤在處理，其他都已處理完」。這句也遭一名教師批評是謊言，「光我手上就有兩件在報修」，隨口一問便發現許多人都在報修。

立委另指出學習歷程「檔案容量超過限制還能上傳」的荒謬情形，知情人士分析，當時先建置好系統，國教署才提供容量規範，部分地區系統未跟著調整。

再看國教署規範的上傳容量，一件文件至多2MB，不壓縮的話就是一頁黑白A4檔案；一件影音至多5MB，相當於一首歌、十秒內的影片。教師指出，學生影音作品很難低於十秒，尤其是想報考藝術、音樂、傳播領域的學生，常苦於無法完整呈現作品。彭富源上周承諾放寬上傳容量，正聽取各縣市意見。

至於學習歷程上傳手續為何如此繁多？彭富源表示，按我國資安規範，各學校屬D級單位，只能使用而不能管理學習歷程系統。國教署近日將成立中央諮詢專線，解決各縣市教育局處和教師上傳檔案的疑難雜症。

教育部 潘文忠 課綱

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