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搞丟研究生33張老照片 雄女總動員尋找

中央社 / 高雄16日電
台師大台史所研究生黃彥傑指控雄女丟失出借珍藏的老照片原本。圖／黃彥傑提供
台師大台史所研究生黃彥傑指控雄女丟失出借珍藏的老照片原本。圖／黃彥傑提供

台灣師範大學研究生黃彥傑出借日治時期老照片給高雄女中，卻疑似遭學校弄丟。雄女今天下午說明，已經報案遺失；這一兩天也動員人力翻箱倒櫃尋找，目前仍未尋獲。

高雄女中學務主任王俊豪今天下午接受媒體聯訪指出，絕對沒有侵占照片，校方昨天下午已經報警掛遺失，今天上午7時30分也找了校內行政人員針對行政辦公室和校史室，逐一翻箱倒櫃抽出文件尋找，搜尋工作不間斷。下午則是搜尋會議室和校長室等公共空間。

王俊豪表示，校方將外聘具法律背景的委員，組成調查小組秉公處理，檢視相關時間序後也會依規定處置後續，同時邀請高雄市政府教育局督學監督過程。

校內建檔跟保存機制部分，校方也將先行檢視，未來若面對專業歷史文物，必要時也會委託專業機構協助。另對校史室的歷史文物，也將聘請專家協助制定校內文物保存SOP（標準作業流程）。

王俊豪說，這33張照片是放在A5牛皮紙袋裡，目前已動員校內大多數行政人員協助搜尋，還是以找到物件，歸還原主為重點。

至於黃彥傑指若18日前沒找到照片，將在19日先發存證信函準備提告。王俊豪則回應，尊重當事人決定，之後就依法處理。

台灣師範大學研究生黃彥傑12日發文指出，他去年7月借雄女33張日治時期照片原件，但雄女1年後卻聲稱遺失，疑似遭侵占。由於無報案紀錄，且學校自去年6月至今無主動聯絡，還打算私下付錢處理，讓他決定告雄女。

文物 日治時期

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