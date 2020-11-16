教師盼高中員額增為每班2.7人 教育部長打回票

教師團體日前各自發表高中教師調查，94％教師表示自己超出每周16節課鐘點，負擔過重的主因是備課量增加。現行高中每班要配2.25名教師，國民黨立委提案增加到每班2.7人，但教育部打回票，將提案內容修改為「逐年回歸教師員額編制標準規定，並視各校實際需求，必要時向行政院爭取」。

立法院教育及文化委員會今質詢教育部預算，立委萬美玲提出臨時提案，要求教育部解凍1400名員額後，還要再向行政院提出申請，將高中教師員額由現行每班2.25名教師增加到每班2.7名教師。

提案指出，新課綱上路後，94％教師超出基本鐘點16節，當中又有45％教師超出五到九節。再加上無法列入授課時數的課後輔導或彈性學習，等於教師要負擔23到30節課，是表定授課時數的1.5倍到兩倍。

但教育部長潘文忠提議將2.7人刪除，改成「逐年回歸教師員額編制標準規定，並視各校實際需求，必要時向行政院爭取」。換句話說，不確定哪一年教師員額才能提升到每班2.7人。