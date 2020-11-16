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新住民語非國家語言 立委憂國小新住民語課受衝擊

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
111學年起中小學生必修本土語言，教育部今年7月為此舉行課審會審議大會，37名委員出席討論新課綱總綱修訂草案，並交付各分組審議會進行討論。圖／教育部提供
111學年起中小學生必修本土語言，教育部今年7月為此舉行課審會審議大會，37名委員出席討論新課綱總綱修訂草案，並交付各分組審議會進行討論。圖／教育部提供

國家語言發展法將閩南語等本土語言列為國小到高中必修，111學年起上路，但不包含新住民語，與教育部之前在108課綱將新住民語納入國小本土語言必選項目之一扞格。教育部長潘文忠今到立法院備詢，立委羅美玲詢問，新住民語課程會不會受影響？教育部長潘文忠表示，各校有義務要開學生想選的課，由學生作選擇。

新移民人口提升，羅美玲引述教育部提供的統計，開設新住民語的校數從108學年度的761校、1122班、3523人選修，直到109學年提升為1125校、2564班、7971人選修，顯示有意願修課的學生大幅提升。

108課綱去年上路，本土語如閩南語、客家語，以及新住民語如越南語、印尼語等，並列為國小語文領域必選，每周上一節課，學生可按個人意願選讀其中一門。不料課綱上路後語發法通過，規定閩南語、客家語、原住民族語、手語和閩東語必須是高中以下學校必修，但不包括新住民語。

一名課審委員說，按語發法規定，新住民若不修本土語言，不符語發法規定。不過語發法未規定學習強度，也就是沒有規定要修本土語言滿六年，或是可只修四年。小組上周五研議出配套，擬安排新住民子女小學一、二年級先學本土語言，小學三年級以後才可選新住民母語。

不過近日又有立委提案修改語發法，要求國家語言不只落實到國小、國中、高中三個教育階段，而是這些教育階段中的每個年級都要修國家語言。第一線教師擔憂，修課節數若增，將衝擊其他科目，反彈此事。

國家語言 新住民 108課綱

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