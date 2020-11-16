屏東大學發起校園守護者 規畫8處巡查熱點

台南發生女大生命案後，校園安全引發重視，屏東大學在11月初發起「守護者回報制度」，請學生填寫問卷，寫下認為校園周邊危險熱點，屏東大學近期彙整資料後，根據校外賃居學生密度、師生建議熱點，與警方實務經驗巡查，規畫出周邊8處巡查熱點，打造防護網，校安中心發現，學生主動通報案件比以往增加2到3成。

屏東分局近期連續破獲騷擾案件，5日屏東大學附近遛鳥俠案，14日下午發生可疑人士騎機車尾隨學生到校內，假裝詢問安全帽如何購買等騷人行為，14日深夜有陌生男子疑似尾隨同學等案，校安中心接獲學生通報後立即報警，警方展開偵辦。

屏東大學校園周邊先前曾發生零星騷擾事件，但當事人沒有每次都向學校通報，發生台南女大生命案後，學生們提高警覺性、安全意識增高，也會互相討論，寧可多報，也不要誤報，養成主動通報，校安中心指出，「立即通報，大家互助，多一分敏感度，危機就少一分」，學校也與警方成立安全群組，即時通知警方。

屏東大學也在11月初發起「守護者制度」，大家都是校園守護者，填寫網路表單，寫下認為校園周邊最危險、昏暗的場域，學校近期彙整後，整理出8處巡查熱點，路線昏暗的有7處，停工菸廠、演藝廳後方、文資所周邊、水公司屏東營運所周邊、殺蛇溪沿岸、學校側門與歸來車站周邊，還有一處青少年易聚集的超商。