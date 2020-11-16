重視校園安全 花縣府估16所學校設2班制警衛

台南長榮大學女大生被擄殺引起社會重視校園安全，有議員希望增設學校警衛。花蓮縣政府教育處代理處長饒忠今表示，會先從市區超過20班的16所國中小開始評估，若以2班制來算，聘雇1名警衛1年要花費60萬元，等於1年近2千萬元人事費，須先有預算財源，經妥善規畫才會安排警衛駐守校園。

民進黨籍花蓮縣議員莊枝財今天質詢，指出校園安全重要，建議縣府聘用學校警衛。饒忠答詢，以學校需求考量，可訂於上午6點到晚上10點派駐警衛，16個小時需要2人、分為2班輪替，粗估1年1間學校要120萬元、1年16間學校要1千9百餘萬元人事費，須評估經費來源，目前朝這方面規畫。

饒忠補充表示，會訂下超過20班的16所國中小的設定，這是因為容易發生意外的校園，大多是人數較多的學校或者是都市型校園。若財政許可的話，當然願意每個學校都有警衛，但花蓮許多國中小學校，全校師生加起來不到50個人，經濟成本很高。

他提及，鄉下很多學校社區化，學校和社區融為一體，形成開放空間，因此比較不需要設置警衛，花蓮市區包括明義國小、中正國小、國風國中等這類大學校，在維護校園學生安全的部分，會比較有需求。在聘用警衛方面，有構想和保全公司合作，「請專業的來做」，強調人事案和一般設備案不同，人事案是長期永續，需要妥善規畫。

另外，針對議員提出市區學生上下課交通安全，是否跟當地員警協調協助，饒忠說，除了學校及家長志工導護外，感謝警察局幫忙，請各派出所以轄內學校為主，協助導護工作，達到維護安全目標。