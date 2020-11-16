康橋深耕服務教育 關懷社會讓學生的視野更寬廣

康橋國際學校秀岡校區日前發起愛心物資捐贈活動，由學生家族議會負責、學務處師長協助，捐贈「創世基金會」冬夏季各30套寢具、50條床包、60件床單，和「臻佶祥基金會」80套床單與100套保潔墊。除此之外，康橋預計於11月21至22日舉辦「行動勸募」活動，動員新店秀岡、青山、新竹與林口四校區近4000人，用行動做公益，為弱勢族群募款。

康橋國際學校秀岡校區日前發起愛心物資捐贈活動，由學生家族議會負責捐贈「創世基金會」、「臻佶祥基金會」冬夏季寢具。 圖／康橋 提供

康橋表示，「行動勸募」活動由學生會發起，自2011年起每年都與不同的公益團體合作。今年以「灌溉教育夢想．慈扶童年綻放」為主題，關懷弱勢孩童的溫飽與教育權益。康橋生將以一個周末的時間，走上街頭進行愛心公益勸募，再將募集的款項用來幫助「中華民國兒童慈善協會」和「家扶基金會」服務的對象。

秀岡校區也與博幼基金會合作推動新竹尖石偏鄉服務營，以學生社團的方式，利用整學期每周五的社團時間規劃教案與活動、設計教具並練習主持，確保學生能真正認識在地偏鄉的需求，提供真誠且完善的志工服務。 圖／康橋 提供

深耕志工服務教育，帶給學生更寬廣的視野和胸襟，近年來康橋除了著力強化學生個人的知識與能力外，更鼓勵學生應對社會有高度關懷。校方分享，面對現行升學管道採計服務學習時數，康橋透過寒暑期志工服務營隊、學生自治組織辦理志工服務活動，以及每學期全校動員的行動勸募，讓服務教育跳脫出表單上的時數，轉換成每位學生各有體會的珍貴教育。

康橋新店秀岡校區與林口校區數十位中學孩子，於暑假期間分三梯次前往花蓮擔任小志工，服務範圍涵括維護生態的淨山學習、有機農場實作見習以及教養院的基礎照護。 圖／康橋 提供

例如秀岡校區固定與「博幼基金會」合作推動偏鄉教育服務營，以學生社團的方式，利用整學期每周五的社團時間規劃教案與活動、設計教具並練習主持，確保學生能真正認識在地偏鄉的需求，提供真誠且完善的志工服務。學務處訓育組長李悅婷表示，儘管舉辦營隊有許多麻煩之處，但可以推動服務計畫，並且找到有志一同的老師參與、看到孩子的蛻變，都讓她真正感覺到滿足，也會更堅定每年推動這樣的合作計畫。

服務教育不僅鼓勵孩子以實踐的方式關懷在地家鄉，更培養學生多元能力。豐富多元的服務類型，像是偏鄉教育服務、維護生態的淨山、有機農場見習或教養院的基礎照護，都培養康橋學生的行動力、溝通能力與團結合作和自信表達的能力。更曾有同學在營隊結束的隔年，自發舉辦志工服務營，就是為了延續偏鄉教育服務的傳承與情誼。

康橋國際學校表示，每年都有學生在活動中收穫許多，也願意持續長期的參與，學校樂見學生在服務學習中發掘多樣的可能性，更期許孩子培養同理、包容的正向態度，將所學的多元能力帶走，在日後發揮所長，回饋給社會更優質的價值與關懷。