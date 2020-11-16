南華大學設綠色科技學程 產官學合作共推永續家園

嘉義縣南華大學今年在產官學合作下，通過了「環境教育機構」和「環境教育設施場所」的認證，是南台灣唯一榮獲行政院環境保署雙認證的大學，2016年成立永續綠色科技碩士學位學程，藉由民間的力量，綠化環境。縣長翁章梁盼透過環境教育機構，讓大眾重新認識環境及所處的世界。

作為南華大學校友，縣長翁章梁在揭牌典禮上表示，環境教育對於人非常重要，現代人與環境日漸疏離，透過環境教育機構，將人拉回環境、認識環境、認識所處的世界，透過環境教育機構更能培養下一代重新認識、理解環境，這對台灣的永續發展示非常重要。

南華大學校長林聰明表示，南華大學綠地覆蓋率達75％，連續四年獲世界百大綠色大學之殊榮，有「森林大學」美名，2016年成立「永續中心」，更設立「永續綠色科技碩士學位學程」，希望藉由民間的力量，共同綠化環境。

民雄鄉菁埔社區發展協會前理事長蔡榮錦在社區成立環保志工清潔隊，協助民眾清理環境，還在住家附近找了塊地，推動環保DIY課程，將回收物重新再利用。

蔡榮錦自認所學不精，報名南華大學永續綠色科技碩士班，加入南華大學環境教育志工行列，今年他與校方合作，在菁埔社區成立工作站，除了資源回收外，還推動老人身心靈療育課程，希望改善老人家因為憂鬱症而濫用藥物的陋習。