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南華大學設綠色科技學程 產官學合作共推永續家園

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
環保署長張子敬（左四）與嘉義縣長翁章梁（右五）共同為南華大學雙認證揭牌。記者莊祖銘／攝影
環保署長張子敬（左四）與嘉義縣長翁章梁（右五）共同為南華大學雙認證揭牌。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣南華大學今年在產官學合作下，通過了「環境教育機構」和「環境教育設施場所」的認證，是南台灣唯一榮獲行政院環境保署雙認證的大學，2016年成立永續綠色科技碩士學位學程，藉由民間的力量，綠化環境。縣長翁章梁盼透過環境教育機構，讓大眾重新認識環境及所處的世界。

作為南華大學校友，縣長翁章梁在揭牌典禮上表示，環境教育對於人非常重要，現代人與環境日漸疏離，透過環境教育機構，將人拉回環境、認識環境、認識所處的世界，透過環境教育機構更能培養下一代重新認識、理解環境，這對台灣的永續發展示非常重要。

南華大學校長林聰明表示，南華大學綠地覆蓋率達75％，連續四年獲世界百大綠色大學之殊榮，有「森林大學」美名，2016年成立「永續中心」，更設立「永續綠色科技碩士學位學程」，希望藉由民間的力量，共同綠化環境。

民雄鄉菁埔社區發展協會前理事長蔡榮錦在社區成立環保志工清潔隊，協助民眾清理環境，還在住家附近找了塊地，推動環保DIY課程，將回收物重新再利用。

蔡榮錦自認所學不精，報名南華大學永續綠色科技碩士班，加入南華大學環境教育志工行列，今年他與校方合作，在菁埔社區成立工作站，除了資源回收外，還推動老人身心靈療育課程，希望改善老人家因為憂鬱症而濫用藥物的陋習。

蔡榮錦希望結合學校資源，讓環保教育更加深入社區，「地球只有一個，若不趁現在好好保護，以後可能就來不及」，他未來也盼將綠色家園目標，從菁埔社區拓展到其他鄰近社區。

作為南華大學校友，縣長翁章梁在揭牌典禮上，祝賀南華大學成為南台灣唯一榮獲行政院環境保署雙認證的大學。記者莊祖銘／攝影
作為南華大學校友，縣長翁章梁在揭牌典禮上，祝賀南華大學成為南台灣唯一榮獲行政院環境保署雙認證的大學。記者莊祖銘／攝影
南華大學今年通過環保署「環境教育機構」和「環境教育設施場所」雙認證。記者莊祖銘／攝影
南華大學今年通過環保署「環境教育機構」和「環境教育設施場所」雙認證。記者莊祖銘／攝影
環保署長張子敬頒獎給表現良好的社區環保志工。記者莊祖銘／攝影
環保署長張子敬頒獎給表現良好的社區環保志工。記者莊祖銘／攝影

南華大學 翁章梁 憂鬱症

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我心想「這真的是一份冷飯熱炒，然後又會引起極大爭議的法命說明公文」，因為公文只能用一張紙，能用的文字也極盡簡短，但其中內文羅列極廣，如此的內文究竟是要讓教育部成為解決問題的關鍵者，還是打算又把自己變成製造問題的關鍵者，想必在未來的一週會成為媒體關注的焦點。貓老師僅針對爭議最大的部份進行探究，剩餘的交給其他關心這個議題的夥伴繼續處理。

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