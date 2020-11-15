調查：8大公民素養 國人「辨資訊真偽」表現最差

黃昆輝教授教育基金會今天發表「成熟民主社會的公民素養調查」，該會擬定的八大公民素養共32個細項中，國人在「關心社會公共議題」表現最差，當中又以「分辨資訊真偽，不散播假消息」分數最低，次低的是「根據客觀證據做判斷」，呼籲學校多在此處著力。

基金會指出，八大公民素養指標中，國人在「關心社會公共議題」（60.8分）、「展現生活美感」（61.75分）、「具備科學素養」（62.79分）、「珍惜生態環境」（64.31分）上的表現較不理想，表現水準都不及65分。

該會也比較國人認為各項指標重不重要，以及實際表現的評分，發現受訪民眾認為「關心社會公共議題」是最重要的公民素養指標（92.93分），但對國人表現水準的評價卻最低（60.80分），分數落差達32.13分。這反映出的是民眾因生活工作忙碌無暇關心？或缺乏關心的管道？或習慣性冷漠？值得政府單位高度重視與深入了解，以實踐成熟民主社會。

調查也發現，受訪民眾評價國人在「具有國家認同感」的表現水準，是八大公民素養指標中分數最高者，顯見受訪民眾對國人在這項素養指標的表現最為滿意。

黃昆輝教授教育基金會表示，這次調查時間為2020年9月23日到11月2日，共調查八大項、32細項成熟民主社會公民素養指標的重要性與表現水準。本調查方法使用基金會委託研發的網路問卷調查，並採四點量表設計，對年滿18歲以上的民眾進行調查，共完整回收1848份問卷。