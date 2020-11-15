高中學習歷程檔案學生不埋單？ 立委萬美玲邀專家解析

立法委員萬美玲表示，日前有學生在網路參與平台提案，盼教育部廢除高中學習歷程檔案，很快速就有近萬人附議，代表108新課綱上路至今，仍有許多家長和孩子一知半解，甚至有些排斥。

就此現況，萬美玲今天以立法院教育與文化委員會召委身分，邀集教育部國教署長彭富源、高教司長朱俊長、國教署自然領域探究與實作北區推動中心執行秘書暨師大附中洪逸文老師、招聯會執行秘書暨清華大學戴念華副校長、臺灣大學詹魁元副教務長、大考中心周兆民主任、桃園市教育局副局長，以及桃園市家長會長協會榮譽總會長呂朝福等教育主管機關與學者、專家，在桃園高中舉辦高規格「108新課綱課程與考招制度座談會」。

座談會有超過千名關心108課綱學習歷程檔案及考招制度的校長、老師、家長及學生與會，在聽完學者專家的講解後，參與者現場提問相當踴躍，在場的官員及學者專家也都一一回答解惑，有許多家長低頭勤作筆記或錄音錄影，想為孩子多了解一些。

其中，臺大詹魁元副教務長說，不要讓孩子有太大的壓力，要讓孩子吃好、睡好，健康最重要，如果孩子對補習班的課程有興趣，那可以用在學習歷程檔案的多元學習，但不必刻意追求補習，因為只要孩子有興趣，在學校也能在多元學習上有很好的表現。

萬美玲指出，這次舉辦座談會，邀請了108課綱最具代表性的官員及學者專家到桃園來，就是為了要讓桃園的孩子能多瞭解新課綱到底要學什麼、學習歷程檔案到底要做什麼、以及考試到底要考什麼。