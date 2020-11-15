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雄女搞丟33張老照片發聲明致歉 研究生怒：連報警都是我提的

中央社 / 高雄15日電
台師大台史所研究生黃彥傑指控雄女丟失出借珍藏的老照片原本。圖／黃顏傑提供
台師大台史所研究生黃彥傑指控雄女丟失出借珍藏的老照片原本。圖／黃顏傑提供

師大黃姓研究生出借日治時期老照片給高雄女中，卻疑似遭學校遺失。雄女校長今天發聲明道歉，承諾繼續尋找照片；黃姓研究生則下最後通牒，指出18日前若未尋獲，將準備提告。

台灣師範大學研究生黃彥傑12日發文指出，他去年7月借雄女33張日治時期照片原件，但雄女1年後卻聲稱遺失，疑似遭侵占。由於無報案紀錄，且學校自去年6月至今無主動聯絡，還打算私下付錢處理，讓他決定告雄女。

雄女校長林香吟今天在學校官方網站發布「高雄女中照片案聲明稿」，提出五點回應。林香吟首先表示，為「延遲歸還與未妥適保存原件」黃彥傑提供掃描的老照片原稿一事，代表學校鄭重向黃先生道歉。

接著，對於學校同仁在與黃先生連繫過程與說明時，「未充分顧及黃先生對於歷史文物的使命，僅以一般交易方式看待文物之不當態度」，林香吟也鄭重道歉。

林香吟表示，雄女並無侵占老照片，明將再度於校內地毯式尋找，並正式報警處理，盡力尋找原物件。同時，雄女也將組成調查小組，邀請教育局督學監督過程，釐清事情始末，若有行政疏失依規定辦理。

最後，林香吟表示，雄女會先行檢視現有捐贈或借用文物的校內建檔與保存機制，並聘請專家協助對校內文物保存制定SOP機制。她感謝大眾的關心和指導，經此一事，「本人與學校同仁將以更謹慎態度處理」。

對此，黃彥傑則發文表示，雄女道歉聲明稿回應太晚追加，且報警及成立調查小組等作為也皆由他向雄女提起，質疑雄女「鬆散的螺絲釘是不是一年、兩年、三年，一直都會繼續鬆下去」？

他表示，已轉告雄女校長，若18日前沒找到照片，他將在19日先發存證信函給雄女與高雄市教育局，並在與律師討論後，對校長等相關人等提告。若照片仍無法尋獲，他將依法提告雄女校方侵占。

雄女因弄丟向人借用的日治時期照片，遭事主揚言提告。記者王昭月／攝影
雄女因弄丟向人借用的日治時期照片，遭事主揚言提告。記者王昭月／攝影

雄女校長林香吟今天在學校官方網站發布「高雄女中照片案聲明稿」。圖翻攝自高雄女中官方網站
雄女校長林香吟今天在學校官方網站發布「高雄女中照片案聲明稿」。圖翻攝自高雄女中官方網站

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