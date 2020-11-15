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公務員試辦加班時數算到分鐘 教師也想比照

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
教師是受雇於政府的勞工，高雄市教師職業工會認為應比照公務人員，「超時加班時數」採計覈實累計至分鐘數，以符公平原則。記者徐如宜／攝影
教師是受雇於政府的勞工，高雄市教師職業工會認為應比照公務人員，「超時加班時數」採計覈實累計至分鐘數，以符公平原則。記者徐如宜／攝影

公務人員今年3月開始試辦「加班時數覈實計算到分鐘數」，根據規定，公務人員加班未滿1小時或超過1小時的餘數，可以經合併，再以小時為單位，選擇「加班費」或「補休」。高雄市教師職業工會主張，教師身為政府受雇者，應比照公務人員，「超時加班時數」採計覈實累計至分鐘數，以符公平原則。高雄市教育局表示，公務人員與聘僱人員先行試辦，教師部分先等試辦結束再規畫參考。

高雄市教師職業工會理事長于居正表示，行政院在「各機關加班費支給要點」規定，各機關對經依規定指派加班的職員及約聘僱人員，得鼓勵其選擇在加班後一年內補休假，並以小時為單位，不另支給加班費。教育人員本應適用「因公務超時加班，可以支給加班費或是補休」的規定。但因經費考量，如今多以「補休」代替「加班費」。

于居正說，事實上教師不但無加班費可支領，補休更須自行處理課務，並自付代課鐘點費，許多教師因此被迫放棄補休權利。現在補休採計強制規定「以小時為單位，餘數不得累計」，相較於勞工加班保障的優厚，以及公務人員的彈性處理，政府明顯苛刻教師。

工會建議，教師應與公務人員規範一致，對於超時加班時數的採計，覈實累計加班時數至分鐘為止，這樣才有鼓勵補休的實質意義。

高雄市教育局表示，教育部國民及學前教育署對於「教師加班未滿1小時，或超過1小時的餘數得否合併計算」一案，因行政院人事行政總處表示3月起只有公務人員與聘僱人員先行試辦，至於教師是否比照辦理？將適時瞭解公務人員、聘僱人員試辦情形後，再於後續規畫參考。

加班費 補休

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