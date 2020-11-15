大學生心事誰接住？ 輔導評鑑只辦1次 僅46%通過

「學生輔導法」2014年底三讀通過，規定大專校院每1200名學生要配一名心理師、社工師等專業輔導人員。不過，把關各大學心理輔導量能的「學生輔導工作評鑑」非常態性，只在2018年執行過一次，僅46％大學通過，不通過的主因是人力不足。

對此，教育部學生事務及特殊教育司表示，當年評鑑後已辦理補助方案，鼓勵學校申請經費來增聘員額，核定補助141校增303名專任人力。針對尚未補齊員額的學校，教育部會持續努力推動，也考慮落實下一次輔導評鑑。

台灣大學主張學生輔導法規定更嚴，從每1200生配一名心理師，改以每1000生為單位。教育部未具體回應，但表示會按「教育部補助大專校院設置專業輔導人員要點」補助各大學聘專業心輔人員，一校學生未滿1萬人，最高補助三名員額；學生人數1萬人以上、未滿2萬人，最高補助五人；學生人數2萬人以上，最高補助七人。

諮商中心缺人情形恐愈來愈嚴重。多校大學諮商中心主管表示，全國大學諮商中心有一聯繫群組，幾乎各校都發現，大學生尋求諮商的人數一直在增加。每逢期中、期末考，申請諮商人數明顯增加。最近正逢新學年的第一次期中考，天氣又轉涼，都是申請諮商人數攀升的原因。

以台灣大學為例，2018年主動尋求校內諮商人數突破2000人，求助者中每七人有一人需接受進一步的專業諮商；去年校內接受諮商晤談人次首度超過1萬。

近日大學校園傳出多起憾事，有大學主管強調，校內成績由百分制改為等第制，或已取消二一制，期能降低學生心理壓力。

但按多所大學統計的學生尋求諮商原因，課業非主因，愛情、友誼等人際關係才占最大宗，另也有自我探索受挫的學生來諮商。也有學生因師生關係申請諮商，主要是碩博士生。性別分布上則是女多於男。

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