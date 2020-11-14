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談疫後青年科技力 唐鳳與500生「線上」互動

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣海洋大學、台北科技大學、台北大學與台北醫學大學四校組成的台北聯合大學系統校友聯合會，邀請行政院政務委員唐鳳專題演講。記者趙宥寧／攝影
台灣海洋大學、台北科技大學、台北大學與台北醫學大學四校組成的台北聯合大學系統校友聯合會，邀請行政院政務委員唐鳳專題演講。記者趙宥寧／攝影

台灣海洋大學、台北科技大學、台北大學與台北醫學大學四校組成的台北聯合大學系統校友聯合會，今下午舉辦「2020城市青年論壇」，以「疫後青年科技力」為題，邀請行政院政務委員唐鳳專題演講，現場透過slido線上提問，與在場學生互動，才剛開放短短5分鐘，就迎來30多道問題，學生提問踴躍。

台灣這回能成功防疫，台灣青年防疫科技力有一定貢獻。唐鳳說，為什麼會知道新冠肺炎就像是SARA2.0？他說，一位台灣的年輕醫師在PTT上轉貼「吹哨者」李文亮在武漢提醒華南市場感染源的訊息，若沒有這位朋友關切，台灣也不太可能在今年初就進行班機檢查。

另在口罩實名制初期，全國口罩搶翻天，唐鳳提到，當時一位年輕人因臉書被洗版，自主開發超商口罩地圖，後來也出現百種地圖版本；「Taiwan Can Help」也是由聶永真、阿滴等人發起，利用群眾募資，用健保快易通進行人道援助，大家可以看到自己貢獻了多少口罩。唐鳳說，不是政府做了什麼，而是大家用民主的方式進行防疫。

話鋒一轉，有在場學生提問，若想成為發展人才，應該要具備哪些條件？唐鳳表示，過去國立編譯館是採剛性課綱，108課綱則是柔性課綱，讓學校自己發展加深加廣，校際間也有合作，適性揚才就是如此，要能自發、互動、共好，組隊打怪，在新興狀態中解決眼前問題。

也有學生提問，疫情狀況下要繼續讀研究所、出國交換，還是要去實習工作？唐鳳則點出新政策，「我一定會選擇去報名T大使」。他說，小孩才做選擇，T大使全部都要，把研究、實習、業界體驗、國際證照融合在半年中，目前已收到近2千份履歷，大家反應熱烈。

近來台大校園傳出多起不幸事件，也反映出心理輔導資源不足問題，有學生提問如何藉由科技解決心輔問題？唐鳳表示，現在有部分APP在做類似功能，但這只是自我評估，只是第一步，如這次防疫，口罩勤洗手深入人心，就是因為一開始發口罩的是專業藥師，發口罩同時也傳遞正確的使用方式，現在有心理師專業人員，在包含線上心理諮商，未來若真不想出門，但還是想找人聊，則可以透過科技，確保能接觸心理資源。

除了唐鳳專題演講，現場也邀請四校傑出校友，包括前英業達總裁、現任動聯國際健康集團董事長李嘉華，世界衛生組織旗下國際醫療資訊協會主席李友專，以及台灣自行研發檢測試劑獲得歐盟認證進入印度、歐盟防疫市場的森兆生醫，還有提醒年輕族群預防網路霸凌NGO代表，以精闢的TED-Talk方式與聽眾互動。

主辦單位台灣海洋大學校友總會理事長王光祥表示，疫情讓我們意識到未來政治、社會與經濟市場的不確定性將成為常態，是危機也是蛻變轉機，在後疫情時代，自己的專業、學科要與國際接軌，學習掌握資訊平台、新通訊應用軟體、區塊鏈、甚至金融科技、群聚募資、人工智慧、物聯網、5G等領域，結合自己專業，尋求各種可能性。

唐鳳 口罩 108課綱

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