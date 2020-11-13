快訊

鑽信用卡漏洞 「烤雞王」狂刷6300萬賠不出來

遲來的祝賀！大陸外交部祝賀拜登當選美國總統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出借日治時代珍藏照片卻被弄丟 師大研究生揚言告雄女

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
雄女因弄丟向人借用的日治時期照片，遭事主揚言提告。記者王昭月／攝影
雄女因弄丟向人借用的日治時期照片，遭事主揚言提告。記者王昭月／攝影

台灣師範大學黃姓研究生在臉書PO文，指去年出借珍藏33張日治時期學校老照片給高雄女中做數位典藏，言明掃描圖檔後就返還，但時隔一年校方卻表示照片已經遺失找不回，希望賠錢私下和解，他認為自己基於信賴原則出借，學校卻未完璧歸趙，揚言若找不回老照片絕對提告。雄女則發聲明坦承同仁疏失，並希望黃男寬限時間，學校絕對會誠意解決。

雄女對此發出聲明，指照片掃描過程因為同仁的疏失，以致至今找不到照片，學校已盡全力搜尋，請再給學校多一點時間找尋。如果找不到，也請黃男同意採取他方案處理，學校會誠意面對。

黃男表示，去年7月他將33張日治時期「高雄高等女學校」的照片借給雄女，學校有給付3300元作授權費，並協議掃描後歸還，雄女則可任意使用數位檔，但事後卻未返還，去年10月他追問，陳姓校長秘書卻回覆，「忘了相片放在哪裡，找到會以快遞送回，之後沒有下文。

黃男表示，陳姓秘書指照片連同校刊展示給訪校貴賓看後就不見了，之後希望能私下和解，以賠償當成當初購買的費用，他對此本當氣憤，指雄女門禁森嚴，能進入校長或貴賓室的人非等閒之輩，要追查應不困難。雄女如果找不回老照片，就走法律程序。

雄女

延伸閱讀

研究生出借歷史照片被搞丟 高雄女中允誠心善後

相關新聞

出借日治時代珍藏照片卻被弄丟 師大研究生揚言告雄女

台灣師範大學黃姓研究生在臉書PO文，指去年出借珍藏33張日治時期學校老照片給高雄女中做數位典藏，言明掃描圖檔後就返還，但...

幼稚園家長群組狂被「已讀不回」 他苦惱抱怨反被酸：玻璃心

為了隨時掌握孩子的狀況，家長通常都會跟老師保持聯繫，有些人也會創「家長群組」跟其他家長互相交流，不過近日一名網友指出，幼稚園家長群組裡的人都很愛「已讀不回」，讓他有些苦惱，不料其他網友卻認為原PO因為這樣煩惱太誇張，群組本來就不是拿來閒聊用的，要他別「玻璃心」。

原民團體6千人連署將母語納必修 籲教育部速擬配套

「國家語言發展法」（簡稱語發法）將本土語列為國民教育階段必修，預計111學年度上路，日前卻有4名教育部課審大會國中組委員...

U值媒／教師法修法，是福音？還是雷聲大雨點小的聲明？

我心想「這真的是一份冷飯熱炒，然後又會引起極大爭議的法命說明公文」，因為公文只能用一張紙，能用的文字也極盡簡短，但其中內文羅列極廣，如此的內文究竟是要讓教育部成為解決問題的關鍵者，還是打算又把自己變成製造問題的關鍵者，想必在未來的一週會成為媒體關注的焦點。貓老師僅針對爭議最大的部份進行探究，剩餘的交給其他關心這個議題的夥伴繼續處理。

北市政府教育局助清寒學生 企業捐贈260萬

為了讓更多人了解到台北市也有需要幫助的弱勢學生，台北市政府教育局認助清寒學生基金會首次舉辦「愛心月」活動，將今年10月份...

打破學業工具論》張忠謀：通識課是可以帶走、影響一生的盛宴

當專業知識的生命週期愈來愈短，新技能不出5年就慘遭時局汰換，放眼國際，哈佛、東大等世界名校都已將通識學分提升至畢業門檻的三分之一。可見「學科」早已不是高教的核心指標，台灣該如何翻轉這股傳統的「營養學分」刻板印象？

後考試時代來了！國際選才新趨勢：企業不看學歷 大學不看成績

資訊時代，知識的半衰期愈來愈短。如今歐美企業與大學選才，好學歷已不再吃香，個人特質和能力，才是未來世界企求的關鍵所在。

110學年科大招生新制 8千名技優生一律納入專班

110學年大學招生即將開跑，教育部技職司正核定各技專校院招生簡章，一大變革是技專校院要另設技優專班提供客製化教育，才能取...

110學年資通訊外加名額增8成 這些校系卻拿不到

行政院宣布2030年要培育8.3萬名資通訊人才，教育部開放各大學爭取「資通訊外加名額」，110學年再擴大核定範圍，從原本...

「學生住校較安全」 校長籲盤點閒地建宿舍

國家政策研究基金會昨召開「校園安全誰來補牢？」記者會，邀台北商業大學校長張瑞雄、台北科技大學教授周家華與談。張瑞雄說，學...

三年有成 GOLF學用接軌聯盟立案

學用落差問題難解，國內第一個由企業主動發起的產學聯盟「GOLF學用接軌聯盟」成軍三年，昨宣布正式立案為社團法人。

一年15萬件校安通報、每天2.5位學生死亡 教育部回應了

財團法人國家政策研究基金會（簡稱國策會）今天指出，校安通報事件總數逐年上升，且每年學生校園死亡案超過800件，平均每天2...

熱門新聞

台大3日內2學生輕生 管中閔沉痛請託：全校務必動起來

意見兩極？台大調查：6成高中生贊同學習歷程取代備審

小五「台語課文」大人也不會唸 家長嘆：孩子因此更排斥台語

陽明交大首任校長遴選開跑 候選人11月底出爐

高中生上傳學習歷程檔案時間趕？國教署允延長

因應海洋事務新時代！金門大學率先設置海洋事務中心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。