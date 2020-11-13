聽新聞
test
0:00 / 0:00
出借日治時代珍藏照片卻被弄丟 師大研究生揚言告雄女
台灣師範大學黃姓研究生在臉書PO文，指去年出借珍藏33張日治時期學校老照片給高雄女中做數位典藏，言明掃描圖檔後就返還，但時隔一年校方卻表示照片已經遺失找不回，希望賠錢私下和解，他認為自己基於信賴原則出借，學校卻未完璧歸趙，揚言若找不回老照片絕對提告。雄女則發聲明坦承同仁疏失，並希望黃男寬限時間，學校絕對會誠意解決。
雄女對此發出聲明，指照片掃描過程因為同仁的疏失，以致至今找不到照片，學校已盡全力搜尋，請再給學校多一點時間找尋。如果找不到，也請黃男同意採取他方案處理，學校會誠意面對。
黃男表示，去年7月他將33張日治時期「高雄高等女學校」的照片借給雄女，學校有給付3300元作授權費，並協議掃描後歸還，雄女則可任意使用數位檔，但事後卻未返還，去年10月他追問，陳姓校長秘書卻回覆，「忘了相片放在哪裡，找到會以快遞送回，之後沒有下文。
黃男表示，陳姓秘書指照片連同校刊展示給訪校貴賓看後就不見了，之後希望能私下和解，以賠償當成當初購買的費用，他對此本當氣憤，指雄女門禁森嚴，能進入校長或貴賓室的人非等閒之輩，要追查應不困難。雄女如果找不回老照片，就走法律程序。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言