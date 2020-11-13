出借日治時代珍藏照片卻被弄丟 師大研究生揚言告雄女

台灣師範大學黃姓研究生在臉書PO文，指去年出借珍藏33張日治時期學校老照片給高雄女中做數位典藏，言明掃描圖檔後就返還，但時隔一年校方卻表示照片已經遺失找不回，希望賠錢私下和解，他認為自己基於信賴原則出借，學校卻未完璧歸趙，揚言若找不回老照片絕對提告。雄女則發聲明坦承同仁疏失，並希望黃男寬限時間，學校絕對會誠意解決。

雄女對此發出聲明，指照片掃描過程因為同仁的疏失，以致至今找不到照片，學校已盡全力搜尋，請再給學校多一點時間找尋。如果找不到，也請黃男同意採取他方案處理，學校會誠意面對。

黃男表示，去年7月他將33張日治時期「高雄高等女學校」的照片借給雄女，學校有給付3300元作授權費，並協議掃描後歸還，雄女則可任意使用數位檔，但事後卻未返還，去年10月他追問，陳姓校長秘書卻回覆，「忘了相片放在哪裡，找到會以快遞送回，之後沒有下文。

黃男表示，陳姓秘書指照片連同校刊展示給訪校貴賓看後就不見了，之後希望能私下和解，以賠償當成當初購買的費用，他對此本當氣憤，指雄女門禁森嚴，能進入校長或貴賓室的人非等閒之輩，要追查應不困難。雄女如果找不回老照片，就走法律程序。