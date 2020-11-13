幼稚園家長群組狂被「已讀不回」 他苦惱抱怨反被酸：玻璃心

為了隨時掌握孩子的狀況，家長通常都會跟老師保持聯繫，有些人也會創「家長群組」跟其他家長互相交流，不過近日一名網友指出，幼稚園家長群組裡的人都很愛「已讀不回」，讓他有些苦惱，不料其他網友卻認為原PO因為這樣煩惱太誇張，群組本來就不是拿來閒聊用的，要他別「玻璃心」。

一名網友在PTT發文指出，女兒目前就讀幼稚園小班，因為考慮到孩子們以後要同班3年，加上國小可能也會是同學，於是創了一個家長群組，讓大家可以交流班上跟孩子的狀況，可是每次群組明明都20幾人已讀，卻只有2、3人回話，讓原PO覺得有些苦惱。

原PO強調，群組話題明明都是大家都可以交流的題材，像是中秋節、萬聖節學校的活動，有些家長他也只見過幾次面，但也都會禮貌性的在群組用貼圖回對方，「已讀不回感覺很冷漠」，於是他也分析下列幾項可能造成該現象的原因。

1.沒加入過家長群組，不習慣跟陌生人聊天 2.只見過一次還不熟 3.覺得只是幼稚園同學而已 4.另一半也在群組裡，覺得綁手綁腳 5.只想跟老師保持良好關係

對此，網友也紛紛留言回應，「 6.覺得為什麼要有幼稚園家長群組這種東西，把孩子交給學校，讓他們自己和老師、同學相處就好，家長去干預做什麼？」、「很忙沒時間聊天吧」、「不是每個人都想跟不熟的人互動啊」、「傳20幾個謝謝貼圖也很煩吧」、「這種群組本來就不是來聯絡聊天用的啊」、「覺得群組熱絡沒必要，那是給老師交待事情用的」、「我很討厭一堆訊息，打開卻是一堆貼圖，刷什麼存在感」、「因為這種事煩惱，有點玻璃心」。

也有網友緩頰，「美國家長通常會聊天，雖然不見得熟起來，不過一旦熟了就常一起玩」、「有群組還是很方便的」，有人認為如果要問活動時間，或是小朋友有什麼東西拿錯之類的問題，還是用的到。