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神岡岸裡校舍爭取修復 讓孩子在歷史建築上課

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市神岡岸裡國小興建於1930年，曾經歷1935年墩仔腳大地震及1999年921大地震，走過90年歷史屹立至今。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市神岡岸裡國小興建於1930年，曾經歷1935年墩仔腳大地震及1999年921大地震，走過90年歷史屹立至今。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市神岡岸裡國小興建於1930年，曾經歷1935年墩仔腳大地震及1999年921大地震，走過90年歷史屹立至今，台中市政府2013年登錄為中市歷史建築。校方近期透過市府及立委楊瓊瓔向文化部文資局申請「歷史建築岸裡公學校校舍規劃設計案」，盼爭取經費補助將歷史建物活化，成為多功能教室，讓孩子們在古蹟內學習。文化部文資局允諾補助經費。

台中市府教育局專委賴緣如表示，岸裡國小前棟校舍興建於1930年，其建築形式為紅磚瓦，規模為一層樓的一字長型建築物配置，本棟建築採對稱設計，廊柱讓建築物產生虛與實的空間感，為台中難得的教育文化資產。

台中市文資處指出，「岸裡公學校」是日據時期典型的公學校教室建築，對台中市初等教育史來說具深刻意義，因此2013年登錄中市歷史建築予以保存。

文化部文資局古蹟聚落組長張祐創說明「歷史建築岸裡公學校校舍規劃設計案」，初步同意核定計畫總經費250萬，按現行法令規定，台中市公有文化資產補助比例上限為60%，故同意核以最高補助比例上限60%，補助金額為150萬。

楊瓊瓔立委服務處執行長洪柳益說，市內學校保存的歷史建物多為宿舍，少見仍可上課使用的教學空間，神岡岸裡國小內前棟校舍保存90年歷史的「岸裡公學校校舍及升旗台」，是台中市內現存最老舊建物，至今保存良好，歷史悠久，是見證神岡地區教育發展的重要文化資產。

洪柳益強調，「歷史建築岸裡公學校校舍規劃設計案」已獲得文化部文資局同意核定計畫總經費250萬，初期岸裡公學校校舍建物要先完成規劃設計，後續建物維護修建，也要求文化部文資局持續支持經費，老建築須更用心維護，讓社區民眾及師生對神岡的教育演變有更深的認識。

岸裡國小校長彭道衡說，早期為文英書院的岸裡國小，清朝抗日名將丘逢甲曾在此讀書，是學校最出名的校友，希望小朋友在這充滿歷史風華的學校讀書，未來都能成為國家有用之材。

楊瓊瓔立委服務處執行長洪柳益與相關單位今天到台中市神岡岸裡國小會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供
楊瓊瓔立委服務處執行長洪柳益與相關單位今天到台中市神岡岸裡國小會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供
楊瓊瓔立委服務處執行長洪柳益與相關單位今天到台中市神岡岸裡國小會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供
楊瓊瓔立委服務處執行長洪柳益與相關單位今天到台中市神岡岸裡國小會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供

歷史建築 台中市

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