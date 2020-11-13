神岡岸裡校舍爭取修復 讓孩子在歷史建築上課
台中市神岡岸裡國小興建於1930年，曾經歷1935年墩仔腳大地震及1999年921大地震，走過90年歷史屹立至今，台中市政府2013年登錄為中市歷史建築。校方近期透過市府及立委楊瓊瓔向文化部文資局申請「歷史建築岸裡公學校校舍規劃設計案」，盼爭取經費補助將歷史建物活化，成為多功能教室，讓孩子們在古蹟內學習。文化部文資局允諾補助經費。
台中市府教育局專委賴緣如表示，岸裡國小前棟校舍興建於1930年，其建築形式為紅磚瓦，規模為一層樓的一字長型建築物配置，本棟建築採對稱設計，廊柱讓建築物產生虛與實的空間感，為台中難得的教育文化資產。
台中市文資處指出，「岸裡公學校」是日據時期典型的公學校教室建築，對台中市初等教育史來說具深刻意義，因此2013年登錄中市歷史建築予以保存。
文化部文資局古蹟聚落組長張祐創說明「歷史建築岸裡公學校校舍規劃設計案」，初步同意核定計畫總經費250萬，按現行法令規定，台中市公有文化資產補助比例上限為60%，故同意核以最高補助比例上限60%，補助金額為150萬。
楊瓊瓔立委服務處執行長洪柳益說，市內學校保存的歷史建物多為宿舍，少見仍可上課使用的教學空間，神岡岸裡國小內前棟校舍保存90年歷史的「岸裡公學校校舍及升旗台」，是台中市內現存最老舊建物，至今保存良好，歷史悠久，是見證神岡地區教育發展的重要文化資產。
洪柳益強調，「歷史建築岸裡公學校校舍規劃設計案」已獲得文化部文資局同意核定計畫總經費250萬，初期岸裡公學校校舍建物要先完成規劃設計，後續建物維護修建，也要求文化部文資局持續支持經費，老建築須更用心維護，讓社區民眾及師生對神岡的教育演變有更深的認識。
岸裡國小校長彭道衡說，早期為文英書院的岸裡國小，清朝抗日名將丘逢甲曾在此讀書，是學校最出名的校友，希望小朋友在這充滿歷史風華的學校讀書，未來都能成為國家有用之材。
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