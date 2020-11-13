6成高中生贊同學習歷程取代備審？ 台大教授不認同

111學年度大學考招制度大變革，將以「學習歷程檔案」取代備審資料，日前有高中生上公民政策平台提案廢除，短短3天就達附議門檻，台灣大學社會系教授林國明接受教育部委託，昨公布調查結果，發現有超過6成高中生及家長贊成以學習歷程檔案取代備審資料。但台大經濟系教授鄭秀玲在臉書表示，教育部沒有認真聆聽此高中生的抗議心聲，「而是請立場和他們大致相同的林教授做出符合他們需要的報告」，令人相當遺憾，她也提出高中生面臨的5大困境，呼籲廢除以「學習歷程檔案」取代備審資料的考招新制。

鄭秀玲說，大學通識教育實施將近40年，大學師生已普遍認知學生選課類似到餐廳點菜，主菜是各系的必修課程，再輔以學生興趣及各校教學特色選修課程當作配菜，每位學生也有其自主選課和學習權力，校方不會追蹤學生的學習歷程，若有也是供學生課程規畫參考，各校推出課程各有特色，沒有標準化同質課程，因此在博碩士入學招生時，不會要求繳交學習歷程，而是看中學生的專業必修實力、完成的論文或作品、未來研究計畫及潛力等。

鄭秀玲說，高中生上公民政策平台提案廢除學習歷程檔案，主要有5大原因，包含想選的課選不到、高一還不確定自己性向、學生能力表現不應侷限在課堂作業和成果、 老師的公平和客觀性不足、每個學生吸收能力不同，甚至有私校或補習業幫學生打造漂亮學習歷程，不能反應學生真正實力。

鄭秀玲表示，請蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠，以及立法院教育文化委員會的立委能正視高中生疑慮，不宜在111學年度大學考招制度以「學習歷程檔案」貿然取代現行備審資料，否則將桎梏高中生的學習自由，另也呼籲政府應豐富高中選修課程，提供學生更多元學習，這才是施政重點。